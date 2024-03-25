宜蘭三星機車相撞 老翁未戴安全帽送醫不治

宜蘭縣三星鄉22日發生2輛機車相撞事故，70多歲游姓老翁未戴安全帽，受傷送醫宣告不治，對方19歲高姓男騎士受傷無大礙，雙方酒測值為0。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天發布新聞稿指出，警方22日上午獲報，三星鄉大埔加油站前有交通事故，警員到場處理，發現2輛機車相撞，騎士倒地受傷，由救護車送醫急救。

警方調查，事發時，未戴安全帽的游姓老翁沿著省道台7丙線東往西騎乘，行經大埔加油站前要左轉時，與對向來車，也就是台7丙線西往東直行的高姓騎士相撞，游姓老翁送醫急救回天乏術；高男身體多處受傷無生命危險，2人都無酒精反應，肇事責任待釐清。

警方呼籲，騎乘機車務必戴安全帽，行車時也要注意前方動態並減速慢行，並遵守路權相關規定，維護自身及其他用路人安全。