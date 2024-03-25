快訊

新北驚傳命案！疑為女人爭風吃醋 47歲老闆持刀割頸殺死前員工

幸運兒僅花55元！大學超商開出千萬特別獎 校方急發文喊「快對發票」

宜蘭三星機車相撞 老翁未戴安全帽送醫不治

中央社／ 宜蘭縣25日電

宜蘭縣三星鄉22日發生2輛機車相撞事故，70多歲游姓老翁未戴安全帽，受傷送醫宣告不治，對方19歲高姓男騎士受傷無大礙，雙方酒測值為0。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天發布新聞稿指出，警方22日上午獲報，三星鄉大埔加油站前有交通事故，警員到場處理，發現2輛機車相撞，騎士倒地受傷，由救護車送醫急救。

警方調查，事發時，未戴安全帽的游姓老翁沿著省道台7丙線東往西騎乘，行經大埔加油站前要左轉時，與對向來車，也就是台7丙線西往東直行的高姓騎士相撞，游姓老翁送醫急救回天乏術；高男身體多處受傷無生命危險，2人都無酒精反應，肇事責任待釐清。

警方呼籲，騎乘機車務必戴安全帽，行車時也要注意前方動態並減速慢行，並遵守路權相關規定，維護自身及其他用路人安全。

加油站 安全帽

延伸閱讀

台鐵宜蘭「搞軌」案嫌犯落網 偷剪電纜線盜賣竟剪錯線

宜蘭員山鄉縣議員補選 唯一女參選人盼成30年來首席女議員

記憶裡的古早味！宜蘭60年老字號搬家了 招牌「黑糖粉圓、臭豆腐」桌桌必點

影／地滑、請戴安全帽！基隆防空洞書展看書畫好特別

相關新聞

影／高雄工人殯儀館修屋頂 踩破採光罩從3樓墜落無生命跡象

蕭姓男子今天下午4時40分許在高雄市立殯儀館修繕福德堂屋頂時，不慎一腳踩破採光罩，整個人從3樓墜落至1樓地面，當場後腦撕...

蘇花公路邊坡驚見遺體 警方靠一枚私章追查身分

花蓮舊蘇花公路台9丁線和清隧道100公尺深邊坡，被民眾發現一具遺體，消防特搜大隊將人拉起後，發現是一名男性，身上只穿黑色...

桃園買咖啡臨停斑馬線 網友拍攝欲檢舉女車主肉身護車警開罰

桃園市中壢區長春路一家連鎖咖啡店前，一名駕駛轎車車主購買咖啡，竟將車停在店前斑馬線上，民眾發現上前拍攝違規停放斑馬線車牌...

台中八旬老翁不明原因橋上落水 醫院急救中

今天傍晚5點多，台中市81歲洪姓老翁在角潭路二段橋上不明原因落水，民眾發現報警，警消於下午5點37分將洪翁救上岸，並由洪...

男子阿里山公路開車疑精神不濟自撞路樹 傷重不治

昨天深夜有名許姓男子駕駛黑色自小客車行經阿里山公路20.6公里中埔鄉路段時，疑精神不濟失控衝上分隔島撞上路樹，警、消據報...

開車載母掉入南寮漁港 軍人兒稱母失智卻無就醫紀錄

高雄黃姓男子昨天中午開車載著68歲母親，行駛到彌陀區南寮漁港後落海，黃男、黃母受困車內，黃男先由岸巡隊員協助救援脫困，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。