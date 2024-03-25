蘇花公路邊坡驚見遺體 警方靠一枚私章追查身分

花蓮舊蘇花公路台9丁線和清隧道100公尺深邊坡，被民眾發現一具遺體，消防特搜大隊將人拉起後，發現是一名男性，身上只穿黑色短袖上衣，印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣等。警方在遺體旁發現一枚私章，追查是住在新北市72歲馮姓男子，已採取家屬DNA，後續由法醫確認身分。

新城警分局表示，昨天上午和平派出所接獲民眾報案，在秀林鄉和平村台9丁線68.4公里處的斷崖岩壁撿拾貝殼時，赫然發現遺體，警方獲報後通知花蓮縣搜救大隊搜救隊員、海巡署岸巡人員到場處理，將遺體拉上來。

警方現場檢視已腐爛的遺體，身穿黑色短袖上衣，印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣、手上帶有軍綠色電子錶，未穿外套、褲子等衣物。研判是一名男性、身高約150至160公分左右。

警方在陳屍處上方，發現一枚馮姓私章，立即依照印章上姓名聯繫家屬，經警方了解，遺體身分可能是年約72歲馮姓男子，他未婚、無子女，獨自一人住在新北市貢寮，家屬於今年1月底就聯繫不到馮男。