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影／7歲女童放學走失在天橋大哭 北市警「用這招」找到阿公
台北市大安分局和平東路派出所日前接獲民眾報案，大安區公所旁的天橋上有一名7歲女童驚慌失措、嚎啕大哭，疑似走失，警方到場先溫暖關懷，帶她回派出所後，請她用紙筆寫下自己姓名，半小時內順利連絡上她阿公，結束一場虛驚，阿公頻頻感激不已。
根據當時畫面可見，警方接獲民眾報案，該名7歲女童手插口袋、不知所措，警問「爸爸媽媽呢？」女童回「在工作」，後續得知是阿公帶她要回家，用警車載她回派出所安置，期間女童童言童語說回家路「一直直走就到了」，員警說「我們先坐車外面好冷」、「我陪你坐後面」。
待回到派出所，員警請女童用紙筆寫下自己的名字，接著透過警用電腦系統查詢資料，與家屬取得聯繫，女童的阿公接獲員警電話，連忙趕到派出所，見到女童安然無恙，放下心中的大石，表示當時到學校接孫女要一起走回家，期間過馬路孫女想要走天橋，卻不小心就走丟，不斷地向警方表達感謝。
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