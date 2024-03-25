桃園買咖啡臨停斑馬線 網友拍攝欲檢舉女車主肉身護車警開罰

桃園市中壢區長春路一家連鎖咖啡店前，一名駕駛轎車車主購買咖啡，竟將車停在店前斑馬線上，民眾發現上前拍攝違規停放斑馬線車牌，引起該車陪同女子「護車」用身體擋車防檢舉，民眾將該違停Po至臉書「社會事新聞影音」檢發，中壢警方今天表示，警方接獲檢舉該轎車違規停在行人穿越道，依規定將處300元以上、600元以下罰鍰。

中壢警方表示，一輛轎車車主將車停在中壢長春路一家連鎖咖啡店前的斑馬線，由一名女子在場「護車」，民眾發現違停拍攝，女子用身體擋車防止車牌被拍，民眾最後拍攝上網檢舉，警方接獲違規停在斑馬線畫面檢發，依道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款規定，在人行道、行人穿越道臨時停車處300元以上、600元以下罰鍰，請民眾臨停勿違規、或避免影響其他用路人權益和危險。 中壢區轎車車主買咖啡竟臨停斑馬線上，民眾檢舉，警方開單告發。圖／取自臉書「社會事新聞影音」 中壢區轎車車主買咖啡竟臨停斑馬線上，民眾檢舉，警方開單告發。圖／取自臉書「社會事新聞影音」