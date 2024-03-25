快訊

曾遇車禍、摔倒傷頸椎...66歲女醫茹素修行練跑 創超跑全國紀錄

陳明通首露面談新書 重申林智堅論文抄襲是「世紀大冤案」

賓士自撞忠孝橋分隔島！「90度翻覆」橫躺路中央 往三重方向大塞車

桃園買咖啡臨停斑馬線 網友拍攝欲檢舉女車主肉身護車警開罰

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區長春路一家連鎖咖啡店前，一名駕駛轎車車主購買咖啡，竟將車停在店前斑馬線上，民眾發現上前拍攝違規停放斑馬線車牌，引起該車陪同女子「護車」用身體擋車防檢舉，民眾將該違停Po至臉書「社會事新聞影音」檢發，中壢警方今天表示，警方接獲檢舉該轎車違規停在行人穿越道，依規定將處300元以上、600元以下罰鍰。

中壢警方表示，一輛轎車車主將車停在中壢長春路一家連鎖咖啡店前的斑馬線，由一名女子在場「護車」，民眾發現違停拍攝，女子用身體擋車防止車牌被拍，民眾最後拍攝上網檢舉，警方接獲違規停在斑馬線畫面檢發，依道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款規定，在人行道、行人穿越道臨時停車處300元以上、600元以下罰鍰，請民眾臨停勿違規、或避免影響其他用路人權益和危險。

中壢區轎車車主買咖啡竟臨停斑馬線上，民眾檢舉，警方開單告發。圖／取自臉書「社會事新聞影音」
中壢區轎車車主買咖啡竟臨停斑馬線上，民眾檢舉，警方開單告發。圖／取自臉書「社會事新聞影音」
中壢區轎車車主買咖啡竟臨停斑馬線上，民眾檢舉，警方開單告發。圖／取自臉書「社會事新聞影音」
中壢區轎車車主買咖啡竟臨停斑馬線上，民眾檢舉，警方開單告發。圖／取自臉書「社會事新聞影音」

咖啡 車主

延伸閱讀

日本過馬路見這幕…他喊「應仿效」 一票人卻搖頭：台人已世界快

影／台中男恍神闖紅燈險撞斑馬線行人 警車在後「全目擊」

過馬路危險 汐止明峰街增L型斑馬線保安全

最醜中壢火車站確定今年拆了 中壢臨時新站6月15日啟用

相關新聞

影／賓士自撞忠孝橋分隔島 往三重台1線高架路全面中斷

新北市三重區忠孝橋銜接台1線高架道匝口，今天下午2時許有1輛白色賓士休旅車自撞分隔島翻覆，30歲楊姓女駕駛由消防隊員救出...

家庭悲歌！清泉岡士官長疑受不了父暴力相向 兩人陳屍車內

家庭悲歌！台中市和平區75歲男子疑有暴力傾向與相關疾病所苦，常對負責照護他的36歲兒子暴力相向，父子兩人昨在車內發生憾事...

淡水漁人碼頭年輕女子掉下消波塊 頭部撞擊送醫不治

新北市淡水漁人碼頭木棧道，今天清晨近6時有民眾在圍欄邊發現酒瓶、鞋子、手機等物，覺得不對勁向外探看，赫然發現底下消波塊之...

花蓮某高中發生校園暴力事件 警方介入調查

花蓮今天發生校園暴力事件，某高中一名身穿黑衣的男學生，不知何故，不斷向另一名男學生施暴毆打，先衝上前呼巴掌，又將對方推上...

女警請病假遭所長刁難認她裝病 就醫竟癌末所長遭告誡

新北市海山警分局江翠派出所1名女警，日前因身體不適向黃姓所長請病假，不料竟傳出遭所長認為她裝病，多次要求女警要落實代理人...

桃園買咖啡臨停斑馬線 網友拍攝欲檢舉女車主肉身護車警開罰

桃園市中壢區長春路一家連鎖咖啡店前，一名駕駛轎車車主購買咖啡，竟將車停在店前斑馬線上，民眾發現上前拍攝違規停放斑馬線車牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。