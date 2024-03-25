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影／專偷背包旅館室友財物 警用iPad「尋找」功能讓女賊啞口無言
郭姓女子日前入住北市信義路一間背包旅館，趁同住旅客施姓男子盥洗時，偷走他的iPad和錢包，得手後持信用卡再盜刷，接著若無其事回到房內休息，施男發現有異報警。警方趕抵，由於房內沒有監視器畫面，一時之間不知如何是好，詢問知悉遭竊物品有iPad，靈機一動用「尋找」功能，瞬間郭女罪證確鑿，被依竊盜罪移送法辦。
中正第一分局仁愛路派出所12日凌晨1點多獲報，信義路某間背包旅館有竊盜案，趕抵發現是四人房，房內有3人居住，彼此不認識，被害人施姓男子說，洗完澡看手機，發現有一筆1700元的刷卡紀錄，懷疑不對勁，查看包包發現錢包、iPad等值錢物品不翼而飛。
警方研判犯嫌就是同住室友，詢問旅館確定房內沒有監視器，苦惱之際，靈機一動想到被偷的iPad有尋找及定位功能，立刻協助被害人使用，果然聽到同住室友郭女（35歲）的背包發出定位聲響，質問她「打開我看？什麼聲音？為什麼東西在妳那邊？」，當場人贓俱獲，警詢後依竊盜罪移送法辦。
警方事後清查發現，這已不是郭女第一次犯案，她過去就曾透過相同手法，偷走背包旅館同住旅客的財物，呼籲民眾，外出務必注意隨身攜帶的物品，若不慎遺失，可通知警方到場協助，或透過物品本身的定位裝置功能找尋。
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