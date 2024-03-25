蘇花斷崖發現男腐屍 上衣印有陸戰隊兩棲偵搜隊字樣
花蓮有民眾在舊蘇花公路台9丁線1處斷崖岩壁撿拾貝殼，發現有人受困，警消獲報到場處理，吊掛上路面後確認為男性嚴重腐爛屍體，短袖上衣印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣。
花蓮縣警察局新城分局表示，昨天接獲民眾報案指稱，在蘇花公路台9丁線68.4公里處斷崖岩壁撿拾貝殼時，發現1具屍體，隨即通知搜救大隊搜救隊員、海巡署岸巡人員到場處理。
經空拍機確定岩壁中陳屍1具無名屍體，搜救大隊將屍體吊掛上來，經新城分局偵查隊現場勘查，初步檢視屍體衣著黑色短袖上衣，上面印有海軍陸戰隊兩棲偵搜隊字樣、手上帶有軍綠色電子錶，未著外套、褲子等衣物。
警方表示，屍體性別研判為男性、身高約150至160公分左右（身體蜷曲），因屍體嚴重腐爛，難以辨識死者年齡，已通知警察局鑑識科採取指紋及相關跡證，同時新城分局加強清查轄內失蹤人口，以釐清死者身分及死亡原因。
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