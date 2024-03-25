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日籍遊客搭小黃掉手機 熱心警員10分鐘內找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

日本籍觀光客星野昨晚10點多由台灣友人陪同，慌張地走進台南市警二分局中正派出所，他從日本來台南自助旅行，晚上在金華路用完宵夜後，搭乘計程車抵達東區勝利路民宿附近下車，不慎將隨身攜帶的手機遺落在計程車上。警員獲報後調閱監視錄影畫面，聯絡上計程車司機，10分鐘將手機送回派出所，星野相當感謝警方熱心協助。

台南市警二分局中正派出所警員陳炯丞、陳明杰、李祐全受理後，詢問星野了解他所搭乘計程車行進路線軌跡，調閱相關路口監視器影像，檢視比對出他所搭乘計程車號後，透過計程車行連繫上陳姓計程車司機。計程車司機得知警方電話通知後，即馬上查看星野搭車時乘坐位置，果然發現有支手機遺落在後座，立刻將手機送交回中正派出所。

星野表示，他來台自助旅行，沒想到搭乘計程車時不慎把手機給弄丟了，由於手機內有很多來台旅遊景點拍攝珍貴的照片，因此心急如焚，終在警方積極協助下找回他的手機，失而復得的心情讓他情緒十分高興，露出靦腆的笑容，離去時還頻頻的向計程車司機說抱歉，並感謝警方積極熱心的協助，也讚賞台南警方火速尋回手機的效率，更開心地與員警合照。

台南市警二分局表示，此案雖為外籍人士搭乘計程車不慎將物品遺落在車上，對員警於受理報案後，能以「同理心」在短時間內積極協助找回，認真積極處事獲民眾肯定與嘉許。

日本籍觀光客星野（左）搭乘小黃掉手機至派出所求助，台南市警二分局中正派出所警員陳炯丞（右）熱心協助10分鐘快速找回。記者黃宣翰／翻攝
日本籍觀光客星野（左）搭乘小黃掉手機至派出所求助，台南市警二分局中正派出所警員陳炯丞（右）熱心協助10分鐘快速找回。記者黃宣翰／翻攝

台南 自助旅行 計程車司機

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