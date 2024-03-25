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執行蒐證路過「槓上開花」 眼尖發現農莊私藏珍貴林木

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

警政署保安警察第七總隊第五大隊刑事小隊上周在苗栗縣造橋鄉執行蒐證工作時，發現附近某農莊後方有堆置來源可疑不明木頭，現場經林業及自然保育署人員專業辨識出台灣扁柏、紅檜及肖楠等貴重林木，隨即聲請搜索票執行查緝。

上周五（22日）上午7點左右，五保七第五大隊會同林業及自然保育署新竹分署大湖工作站人員持搜索票，前往苗栗縣造橋鄉一處農莊執行搜索，在鐵皮倉庫查扣來路不明台灣扁柏、紅檜及肖楠9塊，共計170餘公斤；由於農莊盧姓負責人交代不出合法收據，證明合法來源，警詢後將盧姓男子依涉嫌森林法、竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，從事裝潢業的盧嫌，家境不錯，本身是園藝玩家，也喜歡收藏台灣珍貴木頭，十年前也曾因此而被法辦；盧嫌位在造橋的農莊後方有一停業釣魚池，視野遼闊，上周便服刑事小隊至附近偵辦一起案件，路過眼尖發現農莊庭院內有擺置一些造型奇特原木，同行林業及自然保育署人員研判應該是台灣珍貴林木才曝光。

保七總隊呼籲，盜伐、媒介收購及購買非法林木者，涉及違反森林法第52條，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科1百萬元以上、2千萬元以下罰金；為貴重木者，更加重其刑至2分之1，請民眾切勿以身試法。

現場查扣來路不明台灣扁柏、紅檜及肖楠9塊，共計170餘公斤。圖／保七總隊提供
現場查扣來路不明台灣扁柏、紅檜及肖楠9塊，共計170餘公斤。圖／保七總隊提供
保七總隊會同林業及自然保育署新竹分署大湖工作站人員持搜索票前往搜索，當場查扣一批台灣珍貴林木。圖／保七總隊提供
保七總隊會同林業及自然保育署新竹分署大湖工作站人員持搜索票前往搜索，當場查扣一批台灣珍貴林木。圖／保七總隊提供
保七總隊會同林業及自然保育署新竹分署大湖工作站人員持搜索票前往搜索，當場查扣一批台灣珍貴林木。圖／保七總隊提供
保七總隊會同林業及自然保育署新竹分署大湖工作站人員持搜索票前往搜索，當場查扣一批台灣珍貴林木。圖／保七總隊提供

新竹 苗栗縣

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