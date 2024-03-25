快訊

前總統馬英九4月1日登陸 訪北京是重頭戲

不良姿勢易造成顯老體態 中醫教按摩6穴位告別圓肩、烏龜頸

穿防彈衣匪徒對派出所囂張開槍 桃園勤指遭爆料沒通報「有槍」

倉庫擺放逾170公斤貴重木 苗栗男來源交代不清送辦

中央社／ 苗栗縣25日電

警政署保安警察第七總隊第五大隊執行山域治安訪查勤務，發現苗栗造橋盧姓男子倉庫內，堆放台灣扁柏、紅檜及肖楠等貴重木逾170公斤，因盧男無法出示明確來源，被依違反森林法、竊盜罪嫌送辦。

保七總隊第五大隊副大隊長王玉琪今天指出，執行113年第1次山域治安訪查，在苗栗縣造橋鄉1處民宅後方，發現堆置大量來源可疑的不明木頭，經林業及自然保育署專業人員辨識出為台灣扁柏、紅檜及肖楠等貴重木。

第五大隊查緝人員會同農業部林業及自然保育署新竹分署大湖工作站人員，於22日持搜索票前往搜查，果然在盧男住處後方倉庫，查扣各式珍貴木材，共計170餘公斤，因盧男無法交代來源，保七員警調查後將盧男依涉嫌觸犯森林法、竊盜等罪，移送苗栗地檢偵辦。

保七總隊指出，盜伐、媒介收購及買賣非法林木者，涉及違反森林法第52條，可處1年以上、7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上、2000萬元以下罰金，若為貴重木者，更加重其刑至2分之1，提醒民眾切勿以身試法。

保安警察執行山域治安訪查勤務，發現苗栗造橋盧姓男子倉庫內，堆放台灣扁柏、紅檜及肖楠等貴重木逾170公斤，因盧男無法出示明確來源，被依違反森林法、竊盜罪嫌送辦。紅檜示意圖／聯合報系資料照
保安警察執行山域治安訪查勤務，發現苗栗造橋盧姓男子倉庫內，堆放台灣扁柏、紅檜及肖楠等貴重木逾170公斤，因盧男無法出示明確來源，被依違反森林法、竊盜罪嫌送辦。紅檜示意圖／聯合報系資料照

新竹 竊盜 農業部

延伸閱讀

石虎保育vs.苗栗發展 立委：標準要明確

苗栗80歲老翁疑整理竹林不慎 在大湖山區燒成焦屍

高雄區漁船苗栗外海違規捕三點蟹 被海巡無人機逮個正著

苗栗石虎保育vs.地方發展 立委邱鎮軍：要有明確標準

相關新聞

不忍她受苦…載失智母落海 士官獲救母不治

海軍黃姓士官昨天中午開車載六十八歲母親，行駛至彌陀區南寮漁港落海，鄰近岸巡隊員目擊下海救人，先從駕駛座救出受困黃男，黃母...

執行蒐證路過「槓上開花」 眼尖發現農莊私藏珍貴林木

警政署保安警察第七總隊第五大隊刑事小隊上周在苗栗縣造橋鄉執行蒐證工作時，發現附近某農莊後方有堆置來源可疑不明木頭，現場經...

海邊抓螃蟹 男子跌落消波塊疑脫臼 消防員架梯吊掛救出

徐姓男子和友人昨晚到新北市瑞芳區象鼻岩附近海岸抓螃蟹，徐男不慎跌落到消波塊下方，左腳踝疑脫臼，友人打電話向消防局求救。消...

南投墓地火警頻傳 即起空拍監控滅火

清明節將屆，墓地火警頻傳，南投縣從2月至今逾260件，單昨天上午就16件，消防人員疲於奔命，累到直喊「別再燒了」。消防局...

苗栗80歲老翁疑整理竹林不慎 在大湖山區燒成焦屍

80歲蕭姓老翁今天下午在苗栗縣大湖鄉山區整理竹林時，疑引火燒枝葉不慎遭波及，消防人員據報趕到滅火後，現場赫然發現焦屍，案...

長照悲劇？現役軍人載失智母墜海 專家：須建關懷系統

高雄現役軍人黃姓男子（37歲）開車載著68歲戴姓母親，今中午12時23分許行駛至彌陀區南寮漁港時，不明原因掉入漁港中，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。