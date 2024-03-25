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不忍她受苦…載失智母落海 士官獲救母不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

警消與海巡隊員合力將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝
警消與海巡隊員合力將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝
海軍黃姓士官昨天中午開車載六十八歲母親，行駛至彌陀區南寮漁港落海，鄰近岸巡隊員目擊下海救人，先從駕駛座救出受困黃男，黃母耗時約四十分鐘才脫困，送醫不治；黃男稱母親失智，不忍她受苦，全案朝加工自殺罪嫌偵辦中。

據了解，卅七歲黃男為海軍保修指揮部左營支部士官，在隊上表現良好，傳出憾事同袍震驚，海軍司令部強調全力配合檢警釐清肇因。

警方調查，昨午十二時廿三分許，黃男開車載母親至南寮漁港，車輛落海，轎車撞擊海面產生巨響，附近的岸巡隊員全程目擊，動員下海搜救。

岸巡人員下水將受困黃男從駕駛座拖出，黃頭部撕裂傷，意識清楚，他稱車上還有母親，岸巡人員穿潛水裝再搜索，將黃母從右前座救出，但她獲救已無生命跡象，送醫不治。

據調查，黃男與哥哥、母親同住，黃從軍，哥哥在民間企業任職，家裡經濟狀況無虞。

黃母十多年前失智，兄弟二人雖不需全日照顧，但黃母精神上較不穩定，需時刻關懷，黃昨疑因母情緒不穩，加上多年照顧壓力才鑄錯，昨夜間停止偵詢，暫時留置拘留所，檢察官今天相驗釐清事發原因。

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南寮漁港 失智 海軍司令部

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