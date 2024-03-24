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影／疑車速過快「員警對撞女騎士」 女噴飛死亡、警重傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭壯圍鄉永美路昨傍晚發生1死1重傷車禍，重傷是28歲蕭姓員警，騎車執勤時與38歲女騎士在路口發生交叉撞，女騎士當場噴飛到水圳，頭部重創，腳骨折變形，送醫不治，蕭姓員警身受重傷，目前還在加護病房。現場無明顯煞車痕跡，從行車紀錄器看起來，雙方應是車速過快釀禍。

據了解，昨天壯圍鄉永鎮廟舉辦開漳聖王祝壽廟會，礁溪警分局蕭姓員警是活動安全維護人員，昨天下午4點46分，騎車前往廟會執勤途中，在壯圍鄉永美路1段及永美路1段148巷路口，與女騎士相撞，車禍發生後，兩人都被送往國立陽明交大醫院搶救，經抽血檢測均無酒精反應。

警方調查，蕭姓員警沿永美路1段西往東方向騎乘，林姓女騎士從永美路1段148巷北往南騎車，雙方騎到肇事路口時來不及煞車，瞬間發生交叉撞。

由於衝撞力道過猛，林騎士當場噴飛到路旁1公尺深的水圳，頭部重創，右腳骨折變形，當場沒有心跳呼吸，送醫不治；員警身受重傷，經過急救後轉進加護病房，暫無生命危險。

根據行車記錄器影片發現，兩人的車速都不慢，路口又無紅綠燈號誌，蕭姓員警到路口發現要撞車時，煞車停頓了一下，但已經止不住，兩車就撞上了，釀成1死1重傷。

礁溪警方說，蕭男當了6年警察，認真負責，事發後，同仁希望他脫離險境，至於肇事原因，員警騎乘的道路是幹道，女騎士是支道，責任歸屬尚待釐清。

林姓女騎士被撞飛，跌落水圳，當場沒有心跳呼吸。 記者戴永華／翻攝
林姓女騎士被撞飛，跌落水圳，當場沒有心跳呼吸。 記者戴永華／翻攝
蕭姓員警的機車倒臥路中，身受重傷，目前人在加護病房觀察。 記者戴永華／翻攝
蕭姓員警的機車倒臥路中，身受重傷，目前人在加護病房觀察。 記者戴永華／翻攝

宜蘭 警察 車禍

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