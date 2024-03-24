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嘉縣中埔鄉台3線再傳車禍 重機騎士自摔車頭全毀…2月來已發生12起

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天中午嘉義縣中埔鄉台3線301.5公里附近傳車禍，縣消防局立即派人車前往救護，現場為1名男重機騎士疑失控自摔，重機車頭幾乎全毀，騎士意識清楚，由救護車協助送醫，縣消防局統計這是此路段今年2月以來，第12件交通事故，提醒用路人行經山區道路依規定速限駕駛，勿違規行駛。

嘉義縣消防局表示，今天中午11點21分獲報於中埔鄉台3線301.5公里附近有事故，立即派遣人車前往救護，現場回報為機車車禍，年約45歲男性重機騎士，疑自摔受傷，主訴腰痛、意識清楚，給予緊急救護處置後，由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

縣消防局統計台3線中埔鄉至大埔鄉路段，自2月起至今已發生12件車禍案件，提醒行車用路人行經該山區道路，應依規定速限駕駛，勿違規超車，注意行車駕駛安全。

嘉義縣台3線中埔鄉至大埔鄉路段今天中午又傳車禍事故，重機疑自摔車頭幾乎全毀。圖／翻攝畫面
嘉義縣台3線中埔鄉至大埔鄉路段今天中午又傳車禍事故，重機疑自摔車頭幾乎全毀。圖／翻攝畫面
嘉義縣台3線中埔鄉至大埔鄉路段今天中午又傳車禍事故。圖／翻攝畫面
嘉義縣台3線中埔鄉至大埔鄉路段今天中午又傳車禍事故。圖／翻攝畫面

嘉義 自摔 車禍 重機

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