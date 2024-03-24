疑車內鋰電池自燃…台南廂型車停路邊突「燒成廢鐵」 波及前後2輛車

台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午約5點27分突然起火冒煙，消防人員接獲報案趕到現場廂型車已全面燃燒，火勢還波及前後停駛各一輛轎車、廂型車。消防人員說，中間起火廂型車放置大批鋰電池，起火原因是否和鋰電池有關，待火災調查科人員鑑定查明。

「有汽車失火，請派人車來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午5點27分接獲民眾報案，位於安南區義吉街86巷一輛停駛廂型車著火，中心動員安南分隊人車前往灌救。

消防人員到場時，起火廂型車已全面燃燒，火勢還波及前後停駛各一輛轎車、廂型車，消防人員連忙拉水線射火滅火，火勢撲滅後，起火廂型車已燒成廢鐵，前方轎車後側及後方廂型車前方座位都受損。

楊姓廂型車主說，他停駛於公園旁，突發現車子有煙冒出，車內放置鋰電池是假日露營用的，要求調查起火原因。

消防人員表示，廂型車起火原因是否因鋰電池過熱，還是車子線路問題引燃，需要火災調查科進一步鑑定釐清。