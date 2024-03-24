快訊

影／「粉紅超跑」白沙屯媽回鑾 上萬人「選錯路」深夜滿街追神轎

台智光案延燒！柯文哲稱「好做哪輪到李四川」 北市府反嗆：聲量焦慮？

疑車內鋰電池自燃…台南廂型車停路邊突「燒成廢鐵」 波及前後2輛車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午約5點27分突然起火冒煙，消防人員接獲報案趕到現場廂型車已全面燃燒，火勢還波及前後停駛各一輛轎車、廂型車。消防人員說，中間起火廂型車放置大批鋰電池，起火原因是否和鋰電池有關，待火災調查科人員鑑定查明。

「有汽車失火，請派人車來滅火！」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午5點27分接獲民眾報案，位於安南區義吉街86巷一輛停駛廂型車著火，中心動員安南分隊人車前往灌救。

消防人員到場時，起火廂型車已全面燃燒，火勢還波及前後停駛各一輛轎車、廂型車，消防人員連忙拉水線射火滅火，火勢撲滅後，起火廂型車已燒成廢鐵，前方轎車後側及後方廂型車前方座位都受損。

楊姓廂型車主說，他停駛於公園旁，突發現車子有煙冒出，車內放置鋰電池是假日露營用的，要求調查起火原因。

消防人員表示，廂型車起火原因是否因鋰電池過熱，還是車子線路問題引燃，需要火災調查科進一步鑑定釐清。

台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午突然起火冒煙，消防人員接獲報案趕到現場廂型車已全面燃燒，火勢還波及前後停駛各一輛轎車、廂型車。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午突然起火冒煙，消防人員接獲報案趕到現場廂型車已全面燃燒，火勢還波及前後停駛各一輛轎車、廂型車。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午突然起火冒煙燒成廢鐵。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午突然起火冒煙燒成廢鐵。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午突然起火冒煙，消防人員滅火後發現車內有批鋰電池。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午突然起火冒煙，消防人員滅火後發現車內有批鋰電池。記者黃宣翰／攝影

台南 火災 車主

延伸閱讀

疑酒後自撞安全島起火！賓士「火燒車」成廢鐵 駕駛急下車逃過一劫

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

影／閃避不及撞貨車…轎車「擠成團」變廢鐵 受困男被救出時已死亡

影／濃霧未散！金門班機取消、小三通也停駛 旅客等嘸候補躺機場

相關新聞

台8線接連2起車禍！女騎士自撞後座男摔落懸崖 友人幫找手機竟和遊覽車對撞

李姓女騎士昨天載著吳姓男子，與友人詹姓男子等人騎機車遊玩，行經台8線166公里處，李女不慎自撞護欄，導致後座吳男摔落約3...

疑車內鋰電池自燃…台南廂型車停路邊突「燒成廢鐵」 波及前後2輛車

台南市安南區義吉街巷內公園旁停放一輛箱型車，今天下午約5點27分突然起火冒煙，消防人員接獲報案趕到現場廂型車已全面燃燒，...

喪葬補助糾紛1男亮槍恫嚇 反被對方搶走報警

嘉義縣水上鄉今天中午近12點傳有人持槍械打架，甚至開槍；警方說明，雙方因為談及喪葬補助引發口角糾紛，期間有人亮槍並沒有開...

疑酒後自撞安全島起火！賓士「火燒車」成廢鐵 駕駛急下車逃過一劫

桃園市39歲李姓男子今天清晨駕駛白色賓士轎車往內壢方向，行經中壢區環中東路、普忠路口，疑似酒後開車突然失控自撞安全島起火...

涉酒駕撞人再撞路邊轎車 竹縣騎士釀火燒車、遭撞婦人送醫不治

新竹縣1名林姓男子昨天酒後騎機車行經新埔鎮中正路時，撞上行走的婦人後，再撞上路邊轎車引發起火，林男全身50%燒燙傷送醫，...

影／為債務假離婚…52歲男撞見「前妻」偷吃 憤而持刀砍傷「小王」

新北市蘆洲區有1對夫妻因債務辦理離婚，實際仍住在一起。今天52歲丈夫工作提前返家，竟撞見妻子「偷吃」，和別的男人躺在床上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。