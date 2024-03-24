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高雄區漁船苗栗外海違規捕三點蟹 被海巡無人機逮個正著

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一艘高雄區漁會CT3漁船昨天晚上在苗栗縣龍鳳漁港外海約2海浬處，以籠具違規捕捉三點蟹，海巡署中部分署第四巡防區指揮部動用無人機蒐證逮個正著，將函送裁罰3至15萬元。

海巡署中部分署第四巡防區指揮部昨天晚上9點多，雷達發現苗栗縣竹南鎮龍鳳海域，疑似有漁船在近岸違規作業，指揮岸、海及無人機勤務查處，無人機在龍鳳漁港外約2浬處海域，蒐證一艘高雄區漁會CT3漁船違規佈放籠具作業，甲板上有5箱三點蟹漁獲。

苗栗縣海域經營或兼營籠具漁船作業應行遵守及注意事項規定，全年禁止CT3以上漁船於6海浬內作業，後續將依違反漁業法，函送苗栗縣政府裁處3萬元至15萬元罰款，情節重大可撤銷漁業證照和幹部船員執業證書。

第四巡防區指揮部指出，無人機具有機動性強、空中偵蒐效果佳及不易察覺之特性，可協助查緝海上不法活動，及保護海洋生態資源，呼籲民眾如有需要或發現不法，可撥打「118」專線，海巡署將迅速到場處理。

縣府農業處表示，苗栗縣近岸鳳螺體型有越來越小趨勢，螃蟹數量減少，縣府保護海洋資源，2020年公告竹南鎮、後龍鎮海域6浬內，每年8月至隔年1月，禁止各式船筏進行籠具漁業，去年修正增加CT3（15噸至20噸）以上漁船全年禁止。

一艘高雄區漁會CT3漁船昨天晚上在苗栗縣龍鳳漁港外海，以籠具違規捕捉三點蟹，海巡署中部分署第四巡防區指揮部動用無人機蒐證逮個正著。圖／海巡署中部分署第四巡防區指揮部提供
一艘高雄區漁會CT3漁船昨天晚上在苗栗縣龍鳳漁港外海，以籠具違規捕捉三點蟹，海巡署中部分署第四巡防區指揮部動用無人機蒐證逮個正著。圖／海巡署中部分署第四巡防區指揮部提供

海巡署 罰款 苗栗縣 螃蟹

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