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雙手持刀街頭遊走辯稱「沒幹嘛」 法官認定男觸法挨罰6000

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北瑞芳區許姓男子雙手分持菜刀在騎樓遊走，引起民眾恐慌。員警到場制伏後強制送醫，並依違反社會秩序維護移送基隆地方法院審理。法官指菜刀雖未屬管制刀械，但仍具有殺傷力。許男無正當理由攜帶菜刀，造成民眾感受威脅、恐懼已觸法，依社維法裁罰6000元。不服裁定可抗告。

法院裁定文指出，許姓男子2月12日晚上8點多，兩隻手分持菜刀在瑞芳火車站前的明燈路3段的騎樓遊走，不少人看到他靠近，紛紛走避。

瑞芳警分局接獲民眾報案，調派10名員警前往處置，看到50歲許男手持雙刀在騎樓行走。許男精神看似恍惚，但發現員警出現，拔腿往瑞芳國小方向逃逸。員警一路追逐，最後噴灑辣椒水，讓許男失去抵抗能力，後經衛生局等單位評估後強制送醫。

警方另依違反社會秩序維護法，將全案移送法院裁定。法官審理時，許男承認有持2把菜刀在街上遊蕩，但強調他並沒有要幹嘛。

法官指出，許男持刀出現地點是營業店家前騎樓，不特定人得自由進出。許男持2把菜刀出現，雖未攻擊他人，但已足讓經過的人感到恐慌，感受威脅，對公共秩序、社會安寧造成危害。

法官說，菜刀雖未屬管制刀械，但仍具有殺傷力。許男無故帶出門，已逾越其使用目的及範疇，認定無正當理由攜帶具殺傷力刀械，造成民眾感受威脅、恐懼，對公共秩序、社會安寧造成危害，依違反社會秩序維護法裁罰6000元。

新北市瑞芳區許姓男子雙手分持菜刀在騎樓遊走，引起民眾恐慌。基隆地方法院審理後，依社維法裁罰6000元。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區許姓男子雙手分持菜刀在騎樓遊走，引起民眾恐慌。基隆地方法院審理後，依社維法裁罰6000元。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區許姓男子雙手分持菜刀在騎樓遊走，引起民眾恐慌。基隆地方法院審理後，依社維法裁罰6000元。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區許姓男子雙手分持菜刀在騎樓遊走，引起民眾恐慌。基隆地方法院審理後，依社維法裁罰6000元。記者邱瑞杰／翻攝

新北 瑞芳

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