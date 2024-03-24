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台8線接連2起車禍！女騎士自撞後座男摔落懸崖 友人幫找手機竟和遊覽車對撞

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

李姓女騎士昨天載著吳姓男子，與友人詹姓男子等人騎機車遊玩，行經台8線166公里處，李女不慎自撞護欄，導致後座吳男摔落約30公尺深懸崖，雖然一開始吳有意識，警消獲報救人送醫，住進加護病房，仍傷重不治；另同行詹男騎重機回頭找李女遺失的手機，沒想到也出車禍，受傷送醫。

花蓮新城警分局表示，昨天上午9時45分左右，18歲李女騎乘普通重機載著吳男，沿台8線西往東行駛，卻在166公里白楊路段時，疑似過彎時不慎自撞路邊護欄，造成李女右腳骨折及其他多處擦挫傷，沒有生命危險。

因撞擊力道大，吳男整個人摔落約30公尺深懸崖，當時救護人員呼喊還有回應，意識清楚，被救上來後，李女與吳男均送花蓮慈濟醫院救治，吳住進加護病房觀察，卻傷勢過重，今天上午宣告不治。經酒測，李女無酒精反應，持照正常，詳細肇事原因待警方調查釐清。

後來，李女發現手機不見，同行友人19歲詹姓男子於是在昨天下午，騎著大型重機回到事故現場尋找，當他行經台8線177.2公里布洛灣隧道內時，疑似騎到對向車道，與1輛遊覽車發生對撞車禍。

車禍導致遊覽車擋風玻璃破一個大洞，詹男人車倒地，左側腹部受傷流血、手臂有多處擦挫傷，意識清楚，同樣由救護人員送花蓮慈濟醫院急救；61歲柯姓駕駛及遊覽車上楊姓領隊遭玻璃刺傷，不願就醫。警方調查，柯姓駕駛無酒精反應、持照正常，詹男則沒有大型重機駕照，確切肇事原因待釐清。

警方呼籲，駕駛務必遵守交通規則，隨時注意車前狀況、切勿越級駕駛、疲勞駕駛、逆向、超速等違規行為，以維護人車用路安全。

李姓女子與吳姓男子騎機車雙載行經中橫公路，不慎自撞護欄，2人送醫；李女發現手機不見，友人詹姓男子騎大型重機車回事故現場尋找，行經台8線177.2公里時，與遊覽車發生對撞，詹男受傷送醫。圖／警方提供
李姓女子與吳姓男子騎機車雙載行經中橫公路，不慎自撞護欄，2人送醫；李女發現手機不見，友人詹姓男子騎大型重機車回事故現場尋找，行經台8線177.2公里時，與遊覽車發生對撞，詹男受傷送醫。圖／警方提供
李姓女騎士昨天騎機車載著吳姓男子，行經台8線166公里處，自撞路邊護欄，被載吳男摔落約30公尺深懸崖，警消獲報救人送醫，仍傷重不治。圖／警方提供
李姓女騎士昨天騎機車載著吳姓男子，行經台8線166公里處，自撞路邊護欄，被載吳男摔落約30公尺深懸崖，警消獲報救人送醫，仍傷重不治。圖／警方提供

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