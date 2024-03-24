宜蘭機車相撞車禍…38歲女騎士不治 男警傷重送加護病房

宜蘭縣壯圍永鎮廟昨天舉辦廟會活動，28歲蕭姓員警負責規劃派遣交管勤務，昨天下午騎機車前往廟會途中，在壯圍鄉永美路段與林姓女騎士相撞，林女送醫不治，蕭男在加護病房觀察中。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局今天表示，38歲林女昨天下午4時許騎乘機車，沿壯圍鄉永美路1段148巷北往南向行駛，行駛至永美路1段148巷與永美路1段路口時，與騎乘機車的礁溪警分局3組蕭姓員警發生車禍。

警方指出，2人送往國立陽明交通大學附設醫院救治後，林女傷重不治，蕭男經急救後，目前雖意識清楚，但因腦出血現正在加護病房插管觀察。2人經抽血酒測，酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

礁溪警分局提醒，騎乘機車行經無號誌路口時，應依標誌、標線指示行駛，並隨時注意車前狀況；行經交叉路口時應減速慢行，以保障他人及自身用路安全。