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軍人開車掉入南寮漁港 車上失智母溺水半小時送醫不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄現役軍人黃姓男子開車載著68歲戴姓母親，今中午12時23分許行駛至彌陀區南寮漁港時，不明原因掉入漁港中，轎車落海瞬間引發劇烈聲響，一旁海巡安檢所值班瞭望隊員見狀立即通報消防局搜救，黃姓男人獲救時僅受輕傷，意識清楚，但其母親戴姓女子受困，被救起時已無生命跡象，送醫仍不治。

據了解，黃男為現役軍人（37歲），他初步供稱母親失智，不忍她受病痛折磨，才會出此下策；因黃男還在醫院接受診斷，將待他情緒緩和後，再製作筆錄，警方另通知黃胞兄到案，釐清兩人落港原因。

高雄市消防局獲報出動5支分隊前往救援，轄區岡山警分局也派員警到場，附近南寮漁港安檢所隊員見狀，也身穿救生衣下水救人。黃男順利獲救，意識清楚，僅頭部撕裂傷，但戴姓母親受困副駕駛座，約半小時後被救起已無生命跡象，送往岡山空軍醫院急救在1點59分宣告不治。

依據刑法275條，受他人囑託或得其承諾而殺之者，可處1年至7年徒刑，幫助自殺則處5年以下，若謀為同死，則得免除其刑。

法界解讀，黃男與母親落入漁港，黃獲救母喪命，得看母親生前是否有求死意願，若母無求死意願，黃卻違背母親之意開車衝入港內，應具殺人不確定故意，恐涉殺人罪。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

警消與海巡隊員合力將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝
警消與海巡隊員合力將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝
警消與海巡隊員合力將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝
警消與海巡隊員合力將黃男、戴女救上岸，黃意識清楚，戴女卻無生命跡象，送醫急救。記者張議晨／翻攝

南寮漁港 岡山 殺人

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