北市攤商屢遭竊財報案 女賊落網竟是通緝犯
北市警方近日接獲小吃攤商報案，稱攤車內財物不翼而飛。警方追查發現1名59歲張姓女子涉案，發現她不僅去年也曾行竊同個攤商，還是高雄地檢署發布的竊盜通緝犯，依法送辦。
台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下思源街派出所17日晚間接獲經營蔥油餅的于姓攤商報案，稱收攤時發現置放在攤車儲物區的手機、鑰匙及零錢等物不翼而飛。警方獲報後，迅速調閱監視器畫面追查，並鎖定竊嫌性別和及衣著特徵。
警方循線至鄰近古亭河濱公園搜尋，隨即在步道上發現1名女性行人的特徵及竊嫌相符，隨即予以攔查，結果這名張女竟還涉及去年9月另一起竊案，受害者同樣是于姓攤商，同時張女還是高雄地檢署發布的竊盜通緝犯。
據調查了解，張女只是因為缺錢花用，所以涉行竊牟利，警詢後依法送辦。
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