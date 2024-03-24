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土城清潔婦出門上班遇死劫 遭砂石車輾過腦漿外露慘死
新北市59歲孫姓女清潔工今天上午7時許騎機車出門準備上班，行經土城區金城路三段往中和方向時，不慎與一輛由28歲張男駕駛的砂石車發生碰撞，孫婦人車倒地後頭部慘遭砂石車輾過。警方與救護人員獲報趕抵，發現孫婦頭顱破裂，腦組織外露明顯死亡。警方詢後依過失致死罪嫌將駕駛砂石車的張男送辦。
據了解，肇事的28歲張姓男子，今天上午駕駛砂石車要前往中和工地，死者孫婦則是擔任清潔工，當時正準備騎車出門上班。雙方行經土城區金城路三段雲林鵝肉城前往中和方向時不慎發生碰撞，孫婦頭部遭輾過當場死亡。警方獲報到場立即拉起封鎖線進行採證，目前已將肇事的張男帶回警局偵訊，以釐清車禍發生確切原因，詢後將依過失致死罪嫌將張男送辦。
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