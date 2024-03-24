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誇張！高雄大貨車逆向百公尺挨酸學長沒在怕 網揭原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，不顧直行機車騎士安危，逆向穿越路口百公尺，過程被轎車行車記錄器拍下PO網；網友批「太誇張」、「學長根本沒在怕」；有網友點出大貨車圖方便「借道」，因目的地就在前方；警方則指駕駛已違規將開罰。

臉書社團「爆料公社」貼出一則貼文和影片，內文指，小港區高鳳路和松興路，誇張大貨車逆向行駛不顧機車騎士安危，只見一輛轎車在路口停等紅燈，綠燈起步後，正要左轉，前方一輛載著怪手的大貨車迎面駛來。

怪異的是，大貨車如入無人之境，直接逆向行駛消失在鏡頭之外，讓看了影片的網友議論紛紛；有網友指，「影片中的路口可以檢舉，這行為可以算公共危險罪了」、「高鳳路日常」、「太誇張了吧」、「這段路唷～不意外吧，學長根本沒在怕的好嗎」。

常經過該路口的網友則指，「很多都貪方便，嫌找地方迴轉很麻煩，這樣開車方式在工廠附近看過好幾次了，心裡都在想別有一天出事，哭都來不及」。

有網友則認為，發生那麼多次的悲劇，為什麼當地交通警察都怎麼了，睜一隻眼、閉一隻眼？！因為他們只是短暫的「借道」。有網友畫箭頭指出，「大貨車逆向目的地應該是進入百公尺外的工廠無誤」。

轄區小港警分局警方指出，依據道路交通管理處罰條例第45條第一項規定，汽車駕駛人，爭道行駛逆向，不按遵行方向行駛，可處600元以上1800元以下罰鍰。

警方表示，該處路口3年來未發生死亡車禍，但受傷的A2車禍兩年來共有4件，會加強該路段取締作為。

高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，逆向穿越路口百公尺，網友批實在太誇張；網友揭逆向大貨車目的地就在前方的工廠。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，逆向穿越路口百公尺，網友批實在太誇張；網友揭逆向大貨車目的地就在前方的工廠。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，逆向穿越路口百公尺，網友批實在太誇張。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，逆向穿越路口百公尺，網友批實在太誇張。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，逆向穿越路口百公尺，網友批實在太誇張。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高雄市一輛後方載運怪手的大貨車行經小港區高鳳路與松興路口時，逆向穿越路口百公尺，網友批實在太誇張。圖／取自臉書社團「爆料公社」

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