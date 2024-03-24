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叫一聲「舅舅」 假姪子險騙走老翁1.5萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

70歲李姓老翁在家接獲詐騙電話，詐騙集團謊稱是他的姪子，以需要周轉金為由拜託匯款1.5萬元，李一時不察前天中午11點多急奔台南市忠義路某銀行匯款，所幸行員機警報警，加上員警細心解說，總算守住老翁的辛苦積蓄。

據了解，70歳李姓老翁日前在家接到電話傳來疑似姪子的聲音，並說剛換了電話號碼，要老翁猜猜他是誰，老翁誤以為是自己的姪子，喊出對方姓名，對方隨即承認，立即叫一個聲「舅舅」，還要求老翁加他成為LINE的好友，方便聯絡。

兩人聊了10多分鐘，對方謊稱自己急需用錢，要跟老翁借1.5萬元，老翁起初還一度懷疑男子聲音不像姪子，對方解釋他因為最近感冒聲音有點沙啞，老翁聽聞後不疑有他，前天中午11點多急忙趕到忠義路某銀行辦理臨櫃要匯款1.5萬元給姪子，所幸行員發覺老翁匯款帳戶與欲匯款姪子名字不符，疑似被詐騙，趕緊向轄區台南市警二分局民權派出所報案請求協助。

警員盧永耀、江其霖，接獲行員報案後，立即趕到現場了解狀況後，告訴老翁遇到了「猜猜我是誰」詐騙老梗；原來老翁是臨時和姪子加LINE好友，員警請老翁先向親戚確認其姪子聯絡方式是否正確，最後順利連絡上老翁的姪子，才得知並未更換電話，也沒有向他借錢，加LINE好友的人不是真的姪子，成功拆穿詐騙集團謊言，李感謝行員的機警及警方協助查證及勸說，才保住他的積蓄。

台南市警二分局民權派出所所警員盧永耀（右），告訴李姓老翁（左）遇到了「猜猜我是誰」詐騙老梗，成功拆穿詐騙集團謊言。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權派出所所警員盧永耀（右），告訴李姓老翁（左）遇到了「猜猜我是誰」詐騙老梗，成功拆穿詐騙集團謊言。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，假冒老翁侄子要詐騙1.5萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，假冒老翁侄子要詐騙1.5萬元。記者黃宣翰／翻攝

姪子 詐騙集團

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