男垂涎姊妹花 潛入社區按電鈴「確認交往意願」遭判刑

實在恐怖！新竹張姓男子垂涎一對陳姓姊妹花，由於張曾與陳姓姊姊是國中同班同學，他竟利用班級通訊錄取得姊妹倆的住址，連續數次趁對方住處的社區大門未關合之際，侵入社區中庭與樓梯間，還上樓到姊妹倆住處按電鈴，希望能確認與兩人的交往意願，將姐妹倆嚇破膽；新竹地院審理終結，將張依跟騷法判刑，張因坦承犯行，承諾遠離姊妹倆，換得緩刑。

判決書指出，張男是陳姓姊姊的國中同班同學，因通訊錄而得知陳姓姊姊與其妹住址，張為了想跟陳女姊姊及未曾謀面的陳女（妹妹）取得聯繫及確認交往意願，先後於去年3月4日晚間8點與隔天傍晚6點連續兩次趁姊妹倆社區住戶外出未將大門關合之際，擅自進入該社區中庭及樓梯間，並跑去姊妹倆住處外按電鈴，將陳女嚇壞，認為日常生活與社會活動都遭影響，向警方報案。