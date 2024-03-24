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男垂涎姊妹花 潛入社區按電鈴「確認交往意願」遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

實在恐怖！新竹張姓男子垂涎一對陳姓姊妹花，由於張曾與陳姓姊姊是國中同班同學，他竟利用班級通訊錄取得姊妹倆的住址，連續數次趁對方住處的社區大門未關合之際，侵入社區中庭與樓梯間，還上樓到姊妹倆住處按電鈴，希望能確認與兩人的交往意願，將姐妹倆嚇破膽；新竹地院審理終結，將張依跟騷法判刑，張因坦承犯行，承諾遠離姊妹倆，換得緩刑。

判決書指出，張男是陳姓姊姊的國中同班同學，因通訊錄而得知陳姓姊姊與其妹住址，張為了想跟陳女姊姊及未曾謀面的陳女（妹妹）取得聯繫及確認交往意願，先後於去年3月4日晚間8點與隔天傍晚6點連續兩次趁姊妹倆社區住戶外出未將大門關合之際，擅自進入該社區中庭及樓梯間，並跑去姊妹倆住處外按電鈴，將陳女嚇壞，認為日常生活與社會活動都遭影響，向警方報案。

法官認為，張男與陳女素不相識，竟為與陳女及陳女之姊聯繫，反覆對陳為跟蹤騷擾行為，使臣處於不安環境中，影響其日常生活，行為實在不應該，考量張坦承犯行，並承諾不再接觸陳姓姊妹，尚具悔意，相信經這次偵審程序及科刑教訓應已知所警惕，審酌依跟騷法判刑2月，緩刑2年，一年內向公庫支付2萬元。

張姓男子垂涎一對陳姓姊妹花，連續數次趁對方住處的社區大門未關合之際，侵入社區中庭與樓梯間，還上樓到姊妹倆住處按電鈴，為的是確認與兩人的交往意願。示意圖／ingimage
張姓男子垂涎一對陳姓姊妹花，連續數次趁對方住處的社區大門未關合之際，侵入社區中庭與樓梯間，還上樓到姊妹倆住處按電鈴，為的是確認與兩人的交往意願。示意圖／ingimage

妹妹 新竹 跟騷法

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