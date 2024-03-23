高雄鋁工廠氣爆奪2命 附近民眾驚喊天搖地動：非常恐怖
高雄湖內區中山路一處巷口的鋁業工廠今早8時許發生鍋爐氣爆，造成2名員工被救出時已無生命跡象、送醫不治，共計8人送醫；業者表示，灌模作業期間疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，據了解灌模高溫達700度，附近民眾表示，當下粉塵、煙霧四散，根本不能呼吸、視線也被阻擋。
附近住戶說，早上聽到爆炸，窗戶玻璃都在震動，外出查看發現是工廠爆炸，天空滿是煙塵，空氣充滿刺鼻惡臭，到工廠門口查看時看到好幾輛救護車，有人在施作CPR；附近賣涼飲的老闆娘說，六點多路口有兩機車碰撞，她在看車禍時，突然後方工廠傳來一聲巨大爆炸聲響，就像是大卡車輪胎在身邊爆開那樣。
目擊民眾說，當下粉塵、煙霧四散，根本不能呼吸、視線也被阻擋：有鄰居說，爆炸時不僅窗戶搖動，地板也震動，像是地震，很恐怖，工廠平時主要回收廢鋁品再加工，這次爆炸也是近年來首次。並透露該工廠老闆在附近還其他工廠，不只這一家。附近回收場老闆娘說，早上聽見很大聲爆炸，貓咪嚇得跑出來。
根據消防隊提供的監視畫面，8點23分07秒發生爆炸，工廠對面資源回收廠的鏡頭都晃了一下，8點26分有名工廠員工焦急跑出來，8點40分消防車救護車陸續抵達現場，消防隊員在8點52分將一名雙手被包紮的燒燙傷民眾從工廠內部抬出，對方當時坐在擔架上，接著2名傷者也陸續在後面被抬出。
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