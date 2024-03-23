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台3線公路苗栗獅潭路段大型重機疑似對撞 1死1重傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台3線公路苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林路段今天上午9點多發生兩輛大型重機疑似雙向對撞的意外，兩名騎士都受傷嚴重，其中25歲的陳姓男子失去生命徵象，送醫仍不治、20歲劉姓男子意識模糊送加護病房，事故原因和責任待調查釐清。

警方表示，台3線公路121.1公里的獅潭鄉新豐村八角林路段，上午發生大型重機互撞事故，初步研判當時20歲的劉姓男子駕車由北往南行駛，25歲陳姓男子由南往北行駛，在事故地點雙方發生碰撞，經酒駕檢測雙方都無酒精反應。

苗栗縣消防局表示，上午9點多接獲通報趕往救援，現場2名騎士都受傷，其中陳姓男子現場已無生命徵象、劉姓男子意識模糊，都送往苗栗市大千醫院急救。

陳姓男子到院後搶救無效，劉姓男子腦出血、左側血胸、頸椎骨折，送往加護病房觀察。

台3線苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林路段上午9點多發生兩輛大型重機疑似雙向對撞的意外，造成一死一重傷。圖／警方提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林路段上午9點多發生兩輛大型重機疑似雙向對撞的意外，造成一死一重傷。圖／警方提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林路段上午9點多發生兩輛大型重機疑似雙向對撞的意外，造成一死一重傷。圖／警方提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林路段上午9點多發生兩輛大型重機疑似雙向對撞的意外，造成一死一重傷。圖／警方提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林路段上午9點多發生兩輛大型重機疑似雙向對撞的意外，造成一死一重傷。圖／警方提供
台3線苗栗縣獅潭鄉新豐村八角林路段上午9點多發生兩輛大型重機疑似雙向對撞的意外，造成一死一重傷。圖／警方提供

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