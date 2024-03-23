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台鐵宜蘭到四城段2條電纜被偷剪！ 北上緩行、南下管制

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導

台鐵宜蘭四城段電纜疑遭剪斷，抽調人員搶修中，目前尚無法確定修復時間。記者陳敬丰／攝影
台鐵宜蘭四城段電纜疑遭剪斷，抽調人員搶修中，目前尚無法確定修復時間。記者陳敬丰／攝影

台鐵宜蘭到四城段今天上午4時許，鐵軌旁2段電纜疑遭人剪斷，號誌燈無法正常使用，北上列車緩行，南下號誌亮紅燈管制通行，截至目前約有20多班次列車受到影響，平均延誤約10到20分鐘，台鐵公司尚在搶修中，已通報鐵路警察。

據了解，上午4時四城站東正線南下號誌故障，四城到宜蘭間沿途號誌故障，影響路段約4.8公里，號誌單位查修，上午6時許發現宜蘭環市東路橋下鐵軌旁，2段61芯光纖電纜線遭剪斷；台鐵公司改為通信式行車，北上列車緩行，南下管制，原則上對號高級列車先行。

台鐵公司加派人力看守四城到宜蘭中間3個平交道，管制交通，也抽調瑞芳、福隆人員搶修被剪斷的電纜，但光纖電纜修復較複雜，尚無法確定修復時間；目前受影響列車約20多班次，總數尚待行控單位統計，車輛、軌道部分未受影響，旅客安全無虞。

台鐵人員表示，被剪斷處切口整齊，疑似人為，除了2段被剪，沒有其他剪斷跡象，不像偷電纜，可能有其他目的；至於是偷電纜還是惡意破壞，待路警調查。

宜蘭環市東路橋下鐵軌2段電纜斷裂，切口平整疑似人為，造成約4.8公里路段號誌燈故障，目前北上列車緩行、南下管制，平均延誤10到20分鐘。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭環市東路橋下鐵軌2段電纜斷裂，切口平整疑似人為，造成約4.8公里路段號誌燈故障，目前北上列車緩行、南下管制，平均延誤10到20分鐘。記者陳敬丰／翻攝

台鐵 宜蘭

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