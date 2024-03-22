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影／貨車轉彎不禮讓 碰撞直行機車 騎士昏迷送醫

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

邱姓男子今晚駕駛貨車行徑台北市內湖區瑞光路478巷口，左轉時未禮讓對向直行，直接撞上機車騎士杜姓男子，導致杜男受傷昏迷、送醫急救，警方介入後確認邱男無酒駕，詳細肇責及肇因有待調查。

台北市消防局表示，晚上8時35分獲報，內湖區瑞光路發生交通事故，有民眾受傷需要救護，救護人員到場發現現場一名男子頸部受撕裂傷、雙膝受擦挫傷，意識不清，送往三軍總醫院急救。

警方調查，45歲邱男今晚8時許駕駛貨車沿瑞光路往西行，在478巷口左轉，碰撞對向直行的機車騎士28歲杜男，導致杜男噴飛倒地，送醫後目前仍昏迷中，經查邱男無酒駕，杜男因昏迷中，正報請檢方核發抽血鑑定書中。

據悉，邱男事後供稱，案發時在路口沒看到對向有來車，等到發現騎士時已來不及。

警方初步研判，邱男是轉彎車，應在路口禮讓直行車，不排除邱男肇事責任較大，但確切肇因及肇責仍有待調查釐清。

邱姓男子今晚駕駛貨車行徑台北市內湖區瑞光路478巷口，左轉時未禮讓對向直行，直接撞上機車騎士杜姓男子。記者李隆揆／翻攝
邱姓男子今晚駕駛貨車行徑台北市內湖區瑞光路478巷口，左轉時未禮讓對向直行，直接撞上機車騎士杜姓男子。記者李隆揆／翻攝
邱姓男子今晚駕駛貨車行徑台北市內湖區瑞光路478巷口，左轉時未禮讓對向直行，直接撞上機車騎士杜姓男子。記者李隆揆／翻攝
邱姓男子今晚駕駛貨車行徑台北市內湖區瑞光路478巷口，左轉時未禮讓對向直行，直接撞上機車騎士杜姓男子。記者李隆揆／翻攝

內湖 機車騎士 酒駕

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