台中訪友後手機不見疑遭竊 警利用手機定位找回

黃姓女子日前到台中訪友後發現手機不見，透過手機功能尋找，發現手機自烏日區移動到大肚區，原來是路人誤以為車主遺失，撿起放在擋風玻璃上，女子成功尋回，手機也結束奇遇記。

台中市烏日警分局今天發布新聞稿指出，28歲黃姓女子日前到南屯區訪友後，發現手機不見了，她除報警外也透過手機功能尋找，手機定位在烏日區的成功嶺營區附近，她驅車前往，未料抵達現場，手機定位又開始移動到大肚區。

黃女和員警抵達定位點後，卻發現手機在一輛小客車的前擋風玻璃雨刷上，楊姓車主也不清楚為何手機會在雨刷上。警方進一步調查發現，楊男上午前往南屯區找朋友泡茶時，有好心民眾發現手機掉落在車旁，以為是該車掉落，便拾起放在擋風玻璃上。

但楊男未發現雨刷上的手機，於是黃女的手機就一路從南屯區搭便車至大肚區，所幸途中手機並未遭人竊走或掉落，最後順利找回。黃女找回手機後，非常開心，頻頻向員警道謝。

台中市烏日警分局呼籲，如有不慎遺失手機等貴重物品，可先行撥打手機號碼確認其開機狀態，或使用手機內建定位功能找尋，也可提供手機IMEI碼至就近派出所報案協尋。