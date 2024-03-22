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疑因車速過快失控！國2大竹出口水泥車側翻擋道 往蘆竹方向封閉中
1輛預拌混凝土車今天下午3點多由國道2號大竹出口下交流道時，疑因車速過快，一時失控向右側翻在匝道上，占用單車道，嚴重影響車流，國道公路警察局第一公路警察大隊據報，除派警員到場也通知交控中心及桃市消防局救護車到場，所幸駕駛繫有安全帶，最後自行脫困無礙，目前大竹出口匝道往蘆竹方向封閉處理中，至於肇事責任仍待釐清。
國道警方說明，一大隊勤務指揮中心今天下午3點21分據報，國道2號東向4公里大竹出口匝道往蘆竹方向有大車翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，駕駛人已自行脫困未受傷。
國道警方初步調查，48歲李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆，所幸李男有繫安全帶自行脫困，現場封閉大竹出口匝道往蘆竹方向，目前排除中。經警方對李姓駕駛施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，開車上路應養足精神避免疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速小心通行，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，而是它於危急時是救命工具。
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