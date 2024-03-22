快訊

政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑因車速過快失控！國2大竹出口水泥車側翻擋道 往蘆竹方向封閉中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆。圖／警方提供
李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆。圖／警方提供

1輛預拌混凝土車今天下午3點多由國道2號大竹出口下交流道時，疑因車速過快，一時失控向右側翻在匝道上，占用單車道，嚴重影響車流，國道公路警察局第一公路警察大隊據報，除派警員到場也通知交控中心及桃市消防局救護車到場，所幸駕駛繫有安全帶，最後自行脫困無礙，目前大竹出口匝道往蘆竹方向封閉處理中，至於肇事責任仍待釐清。

國道警方說明，一大隊勤務指揮中心今天下午3點21分據報，國道2號東向4公里大竹出口匝道往蘆竹方向有大車翻車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後，駕駛人已自行脫困未受傷。

國道警方初步調查，48歲李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆，所幸李男有繫安全帶自行脫困，現場封閉大竹出口匝道往蘆竹方向，目前排除中。經警方對李姓駕駛施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，開車上路應養足精神避免疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速小心通行，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，而是它於危急時是救命工具。

李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆。圖／警方提供
李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆。圖／警方提供
李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆。圖／警方提供
李姓男子駕駛預拌混凝土車載運水泥，行經國道2號東向4公里大竹出口匝道，疑因未減速慢行導致車輛失控翻覆。圖／警方提供

國道 警察

延伸閱讀

影／台中民間救護車載患者返家闖紅燈 撞死酒駕大學生

桃園蘆竹嚴重車禍！騎士紅綠燈前「捲進貨車底」爆頭亡

相關新聞

《周處除三害》爆紅！網疑惑為何台灣探監「禁帶百香果」 矯正署解答了

香港導演執導的國片電影《周處除三害》橫掃中國大陸票房，劇中演員提及「現在監獄規定真麻煩，湯、冷凍食品、椰子等都不能送，但...

疑因車速過快失控！國2大竹出口水泥車側翻擋道 往蘆竹方向封閉中

1輛預拌混凝土車今天下午3點多由國道2號大竹出口下交流道時，疑因車速過快，一時失控向右側翻在匝道上，占用單車道，嚴重影響...

離3姊弟遭撞地點約3公里…彰化美港公路路口再傳車禍 女騎士重度昏迷

彰化縣伸港鄉陳家3姊弟2月22日在美港公路與台17線路口發生車禍，造成姊妹重傷，仍在醫院救治，昨天晚上美港公路路口又傳出...

影／騎U-Bike突倒地！新北婦人遭同向小貨車輾壓頭部 送醫不治

游姓婦人今天騎U-Bike行經新北市中和區不知何故突然連人帶車倒地，慘遭同向徐姓男子所駕駛小貨車輾壓頭部，經送醫搶救仍宣...

台中旱溪河堤邊驚傳遺體 明顯死亡警方採證中

台中市北屯區旱溪河堤今下午驚傳有1具遺體，消防趕赴現場確認已經明顯死亡未送醫，轄區台中第5分局獲報了解確認身分為70多歲...

合歡山「武嶺鏡頭君」好忙 不只網紅、COSER連警察阿北都來求助

合歡山武嶺亭監視器是國內海拔最高的監視器，也是遊客到合歡山旅遊自拍必遊景點，被遊客暱稱為「武嶺鏡頭君」，還吸引不少網紅到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。