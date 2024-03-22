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清明掃墓全面防火 蘆竹消防分隊2公墓旁設取水點

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

近來天乾物燥，正值清明掃墓之際，有民眾提前掃墓以致全國火警頻傳，桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓辦理公墓火災的搶救演練，同時也在第九、十四公墓旁的宮廟設置取水站或是提供水袋，方便掃墓民眾取水，在燒金紙後滅餘燼，同時宣導降低火災風險。

蘆竹分隊長陳偉博表示，清明節焚燒紙錢、施放爆竹煙火及遺留菸蒂等，很容易就引發墓地火警，不僅危害公眾安全，也對環境造成了不可忽視損害，因此蘆竹分隊特地於清明期間與蘆竹區第十四公墓旁的南天宮及第九公墓旁的土地公廟合作設置取水站，由宮廟提供用水、蘆竹分隊提供水袋讓民眾取水，藉此提升墓地安全，盼能減少火災發生，平安度清明。

陳偉博說明，隨著環保意識抬頭，燃燒紙錢的觀念已逐漸改變，今年度消防署特地呼籲「清明掃墓不用火」，包含除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，建議民眾可改採「以功代金」、「以米代金」等方式祭拜祖先，以虔誠的心來緬懷先人，避免墓地災害造成消防人員疲於奔命又威脅掃墓民眾的生命安全。

他表示，清明節期間往往公墓火警四起，提醒民眾在慎終追遠的同時也要注意防火安全，所以「掃墓不用火」將是最好的方式，假如非不得已需要用火，也務必取水將餘燼確實撲滅後再離去，公共安全靠你我共同守護。

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桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓辦理公墓火災的搶救演練。圖／消防局提供
桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓辦理公墓火災的搶救演練。圖／消防局提供
為免清明節掃墓期間發生公墓火警，桃市消防局於清明期間與蘆竹區第十四公墓旁的南天宮及第九公墓旁的土地公廟合作設置取水站，由宮廟提供用水、蘆竹分隊提供水袋讓民眾取水，盼能減少火災發生。圖／消防局提供
為免清明節掃墓期間發生公墓火警，桃市消防局於清明期間與蘆竹區第十四公墓旁的南天宮及第九公墓旁的土地公廟合作設置取水站，由宮廟提供用水、蘆竹分隊提供水袋讓民眾取水，盼能減少火災發生。圖／消防局提供
桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓辦理公墓火災的搶救演練。圖／消防局提供
桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓辦理公墓火災的搶救演練。圖／消防局提供
為免清明節掃墓期間發生公墓火警，桃市消防局於清明期間與蘆竹區第十四公墓旁的南天宮及第九公墓旁的土地公廟合作設置取水站，由宮廟提供用水、蘆竹分隊提供水袋讓民眾取水，盼能減少火災發生。圖／消防局提供
為免清明節掃墓期間發生公墓火警，桃市消防局於清明期間與蘆竹區第十四公墓旁的南天宮及第九公墓旁的土地公廟合作設置取水站，由宮廟提供用水、蘆竹分隊提供水袋讓民眾取水，盼能減少火災發生。圖／消防局提供
桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓辦理公墓火災的搶救演練。圖／消防局提供
桃園市消防局第三救災救護大隊蘆竹分隊今在蘆竹區第十四公墓辦理公墓火災的搶救演練。圖／消防局提供

公墓 火災

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