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退休金融教師也遭投資詐騙！投1700萬「帳面有獲利」險再丟千萬

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

退休金融學教師蔡姓男子先前誤信網路假投資話術，先後「投資」1700萬元，近日再與詐欺車手相約分次面交1000萬元資金，在銀行提領600萬元現金時引起行員、員警注意，警所長察覺異狀追問蔡男取款用途，發現蔡男遭受詐騙，將計就計查獲面交車手蔡姓男子，依法送辦。

警方調查，73歲蔡男3月4日在台北市內湖區某銀行提領600萬元現金，銀行行員見蔡男提領巨款，通報警方稱有民眾領取高額現金可能需要護鈔服務，轄區西湖派出所獲報後，警所長黃振綱與員警共同前往護鈔。

過程中，所長詢問蔡男取款用途，蔡男一下稱「工作上要用」，一下又稱「要拿錢還人家」，說詞反覆，警所長發覺異狀，認為現今社會若非企業主要以現金給付員工薪資，應該不會特別領取百萬現金，進一步追問下，蔡男才拿出手機顯示通訊軟體投資群組，坦承資金是用來投資，警所長見狀質疑「這群組沒有綠勾勾，不是官方群組欸」，蔡男才驚覺受騙。

據悉，蔡男曾在大學擔任金融學教師，已退休，有金融背景仍遭詐；他先前加入LINE投資群組，先後已面交9次、共投入1700萬餘元，見投資平台帳面上有獲利，這次又與投資平台相約分兩次面交1000萬元資金，3月4日當天就是提領600萬元要面交，隔天會再交出400萬元。

警方指出，假投資平台帳面上雖顯示獲利，但通常根本不會出金，提議將計就計，在約定面交時間地點抓捕面交車手。

當天下午，蔡男配合赴約，便衣員警在附近埋伏，見面交車手現身，立刻上前逮人，當場查獲20歲蔡姓男子，帶返偵辦。

據悉，車手蔡男平時在工地打工維生，去年10月也因擔任詐欺車手在台中市被逮，警方送辦後，蔡男遭羈押禁見，案件審理中，未料這次又重操舊業，再次被逮，警詢後依詐欺罪嫌將其送辦。

警方呼籲，網路投資多利用廣告投放，以假投顧公司、名人取信投資客，聲稱高獲利、穩賺不賠，吸引民眾加入投資群組，再要求民眾依指示匯款或面交儲值，騙取民眾血汗錢，民眾務必小心查證，以免受騙。

車手蔡男平時在工地打工維生，去年10月也因擔任詐欺車手在台中市被逮，警方送辦後，蔡男遭羈押禁見，案件審理中，未料這次又重操舊業，再次被逮。記者李隆揆／翻攝
車手蔡男平時在工地打工維生，去年10月也因擔任詐欺車手在台中市被逮，警方送辦後，蔡男遭羈押禁見，案件審理中，未料這次又重操舊業，再次被逮。記者李隆揆／翻攝

網路 詐欺 車手

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