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台15線林口段貨車撞灑水車 駕駛雙腳夾困車內動彈不得

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

丁姓男子今天上午開著一輛貨車，沿著新北市台15線西濱快速道路往南直行，途中行經19.5公里處疑未注意車前狀況，追撞外側車道一輛灑水車，導致丁男雙腳夾困車內動彈不得。新北市消防局獲報出動人車趕抵，使用破壞器材協助丁男脫困，檢視丁男左腳骨折送醫急救，所幸沒有生命危險，肇因待查。

據了解，丁姓男子（37歲）今天上午10時左右開著一輛3.5噸貨車，沿著新北市台15線西濱快速道路往南直行，途中行經林口路段19.5公里處，疑未注意車前狀況，往前追撞外側車道一輛灑水車，導致丁男夾困車內動彈不得。讓原本施工封閉外側車道的現場，再因突來車禍影響車流通行。

新北市消防局獲報出動各式搶救車輛6車、消防員14人趕抵，經消防員使用破壞器材協助丁男脫困，檢視丁男左腳骨折、四肢及身體多處擦挫傷、撕裂傷，意識清醒，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險，丁男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示：民眾不慎發生車禍被高速撞擊時，切勿任意移動患者，應先撥打119報案協處，並讓患者維持呼吸及呼吸道暢通，同時保護患者頸椎，以免造成二次傷害。

台15線西濱快速道路往南19.5公里處，今天上午發生兩車追撞，造成丁姓男子雙腳骨折，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
台15線西濱快速道路往南19.5公里處，今天上午發生兩車追撞，造成丁姓男子雙腳骨折，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
台15線西濱快速道路往南19.5公里處，今天上午發生兩車追撞，造成丁姓男子雙腳骨折，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
台15線西濱快速道路往南19.5公里處，今天上午發生兩車追撞，造成丁姓男子雙腳骨折，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
台15線西濱快速道路往南19.5公里處，今天上午發生兩車追撞，造成丁姓男子雙腳骨折，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
台15線西濱快速道路往南19.5公里處，今天上午發生兩車追撞，造成丁姓男子雙腳骨折，所幸送醫後沒有生命危險，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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