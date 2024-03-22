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烏龍罰單收不完！ 警誤開罰單監理所又不察 車主氣結
高雄警方開罰單誤植牌照號碼，令報廢20年的轎車車主收到烏龍罰單，經本報披露，撤銷罰單後，不料，監理單位不察，昨天王姓車主又收到來自監理所的罰單，以他的轎車沒投保強制汽車責任險開罰，令車主氣結。
高雄市警鼓山分局1月接到交通違規檢舉，照片顯示是1輛白色轎車於1月22日，在高雄市鼓山區美術東六街與美術東三路違規紅燈右轉，警方掣單開罰，將前2個英文字母「ZX」誤植為「XZ」，是王姓市民已報廢20年的轎車。王姓市民收到烏龍罰單，向本報投訴，警方承認誤開罰單，立即函文給高雄市交通局撤銷罰單。
王姓市民3月8日接到警方來函，表示已建請交通局撤銷罰單，以為已經「諸事圓滿」，不料昨天卻收到公路總局高雄市區監理所寄來的罰單，引用同樣錯誤的違規內容，指他的轎車未投保強制汽車責任險，並行駛於道路，依強制汽車責任險法，處3000元罰鍰，並應在4月15日以前到案。
「真是氣炸了！」王姓市民今天投訴，為什麼20年前就報廢的車，又莫名其妙收到監理所的罰單，「真是人在家中坐，禍從天降來，而且是超無言的人禍」。
王姓市民氣憤說，真不知道招誰惹誰了，怎麼會沒完沒了的開、亂開、亂亂開，內政部警政系統是XZ跟ZX傻傻分不清，交通部監理系統是「看到黑影就開槍」，而且報廢車輛行駛於道路，依道路交通管理處罰條例規定，可開罰到1萬多元，並須沒入車輛給監理機關銷毀，造成人民困擾，監理所連最基本的查證功能都不顧，政府的行政能力著實讓人堪憂。
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