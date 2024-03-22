詐騙集團嗆上萬粉絲網紅「你真好撈！」 竹市警分析最新詐法

擁有上萬粉絲的網紅「亞洲第一谷谷」、「JKS羅老闆」曾遭受詐騙，還被詐騙集團嗆聲「你真好撈！」新竹市警察局第三分局邀請網紅攜手anarchy99團隊現身說法，警方並分析詐團多以廠商之姿尋求小有名氣的網紅合作作為起手式，再藉故要求匯款利用人貪念心態而詐騙錢財，不得不慎。

警方分析最新詐騙手法，如果網紅遇到不明人士詢問「你是有上萬粉絲的KOL嗎？還是有小量粉絲的KOC？」別以為真的是廠商要尋求合作，其實有可能被詐騙集團盯上了，因為詐騙集團往往都會偽裝成廠商，佯稱要增加商品的曝光率而找部落客合作。

警方指出，詐騙集團通常會先要求網紅在詐騙集團所建立的第三方網站平台註冊，網站裡有各種「贊助廠商」看似逼真讓你信以為真，以獲得認證需要先匯一筆款項來完成任務才能獲得報酬為由，進入詐騙集團陷阱。

當網紅獲得報酬欲提現時，詐騙集團會再以註冊時因帳號錯誤導致資金遭凍結為藉口，利用被害人想快速取回款項著急的心態，要求網紅再匯同樣數額的款項，以致持續不斷匯款。

警方分析，身為當事者的網紅可能8成會覺得「這是個詐騙」，但被迷惑之際，2成又會認為「搞不好是真的」而選擇持續匯款，詐騙集團始終利用人性的「弱點」及「貪念」在被害人身上大撈一筆。