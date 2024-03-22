快訊

中職／確定掰了！李多慧離開Rakuten Girls　樂天「予以尊重」曝原因

獨／柯文哲賴佩霞合作舞台劇 本色出演台北市長談「這話題」

日本熊本街頭驚傳持刀砍人！20多歲男嫌刺傷3女

影／高雄「電信大樓」又被抄！越籍妙齡女來台賺皮肉錢將遣返

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方查緝色情，在尋芳老司機相傳的新興區「電信大樓」，查獲某美容SPA店「掛羊頭賣狗肉」，涉嫌媒介越南籍女子供男客「選妃」性交易。被捕的越籍范姓女子長相甜美，竟持觀光短期護照來台賺皮肉錢。

高雄市警新興分局中正三路派出所，已多次在新興區七賢一路被稱「電信大樓」的住商混合大樓，查獲過多次色情交易，不過「春風吹又生」，地下色情業者仍換照營業，警方取締抓不勝抓。

新興警分局表示，最近再接獲檢舉，指電信大樓又有色情性交易，警方多日探查蒐證後，3月19日下午4時許，由警員喬裝尋芳客，會同移民署高雄市專勤隊，持搜索票進入大樓4樓查緝「盈盈SPA」，果然查獲黃姓男子（22歲）疑掛名當負責人，涉嫌媒介越南籍范姓女子（25歲）涉嫌從事性交易，並在店內查扣不法所得8500元、帳冊等證物，查捕他們。

據了解，黃男在通訊軟體及網路社群平台貼廣告，待男客聯繫後，涉嫌媒介女子以每次3100元代價，與從事「全套」性交易，從中獲取1800元媒介費。

警方發現，被捕的范姓女子疑由色情業者居中安排，持觀光護照來台賺皮肉錢，1月29日入境，護照簽證至2月28日，已逾期停留。全案依妨害風化罪嫌移送法辦，范女涉違反社會秩序維護法移送裁處，因逾期居留，移由移民署收容等候遣返。

高雄警方查緝尋芳老司機口中的「電信大樓」，發現越南女子持觀光護照來台轉皮肉錢。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝尋芳老司機口中的「電信大樓」，發現越南女子持觀光護照來台轉皮肉錢。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝尋芳客所稱的「電信大樓」，發現越南女子持觀光護照，來台轉皮肉錢。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝尋芳客所稱的「電信大樓」，發現越南女子持觀光護照，來台轉皮肉錢。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝尋芳老司機口中的「電信大樓」，發現越南女子持觀光護照來台轉皮肉錢。記者林保光／翻攝
高雄警方查緝尋芳老司機口中的「電信大樓」，發現越南女子持觀光護照來台轉皮肉錢。記者林保光／翻攝

性交易 移民署 護照

延伸閱讀

高雄智慧城市展登場 至少帶來200多個國外潛在廠商

遊覽車重大車禍 高雄監理所開罰6萬、部分停業3個月

高雄遊覽車禍釀1死14傷 業者挨罰6萬元、部分停業3個月

高雄遊覽車「削頭」釀死傷…原因是司機超時？高市勞工局啟動勞檢

相關新聞

新北割頸案班導師傳昨晚突失聯 粉專發文更新老師狀況

新北市去年底發生國三生校園割頸命案，郭姓「乾哥」在林姓「乾妹」教唆下，當眾殺死楊姓學生。新北地院少年法庭調查近3個月，昨...

影／屏東佳冬鄉平交道旁死亡車禍 88歲騎士被垃圾車撞死畫面曝光

屏東縣佳冬鄉佳豐路鐵路平交道旁今晚發生機車和垃圾車碰撞車禍死亡事故，88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉...

詐騙集團嗆上萬粉絲網紅「你真好撈！」 竹市警分析最新詐法

擁有上萬粉絲的網紅「亞洲第一谷谷」、「JKS羅老闆」曾遭受詐騙，還被詐騙集團嗆聲「你真好撈！」新竹市警察局第三分局邀請網...

影／高雄「電信大樓」又被抄！越籍妙齡女來台賺皮肉錢將遣返

高雄警方查緝色情，在尋芳老司機相傳的新興區「電信大樓」，查獲某美容SPA店「掛羊頭賣狗肉」，涉嫌媒介越南籍女子供男客「選...

影／聽飆股老師的話...3個月被騙1550萬 南警逮47歲女車手

台南50歲高姓男子今年初誤信網路投資群組飆股老師話術，自忖能以小搏大、一圓發財夢，便聽從指示陸續面交6次投資款項，計損失...

閃鬼切！高雄騎士猜不準三寶直行還左轉下秒將他撞飛

高雄市大寮區鳳屏二路與河堤路口3月10日發生一起車禍，張姓男子騎機車直行綠燈路口，前方蘇姓男子騎車起步後，突然左轉，致後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。