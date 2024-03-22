影／高雄「電信大樓」又被抄！越籍妙齡女來台賺皮肉錢將遣返
高雄警方查緝色情，在尋芳老司機相傳的新興區「電信大樓」，查獲某美容SPA店「掛羊頭賣狗肉」，涉嫌媒介越南籍女子供男客「選妃」性交易。被捕的越籍范姓女子長相甜美，竟持觀光短期護照來台賺皮肉錢。
高雄市警新興分局中正三路派出所，已多次在新興區七賢一路被稱「電信大樓」的住商混合大樓，查獲過多次色情交易，不過「春風吹又生」，地下色情業者仍換照營業，警方取締抓不勝抓。
新興警分局表示，最近再接獲檢舉，指電信大樓又有色情性交易，警方多日探查蒐證後，3月19日下午4時許，由警員喬裝尋芳客，會同移民署高雄市專勤隊，持搜索票進入大樓4樓查緝「盈盈SPA」，果然查獲黃姓男子（22歲）疑掛名當負責人，涉嫌媒介越南籍范姓女子（25歲）涉嫌從事性交易，並在店內查扣不法所得8500元、帳冊等證物，查捕他們。
據了解，黃男在通訊軟體及網路社群平台貼廣告，待男客聯繫後，涉嫌媒介女子以每次3100元代價，與從事「全套」性交易，從中獲取1800元媒介費。
警方發現，被捕的范姓女子疑由色情業者居中安排，持觀光護照來台賺皮肉錢，1月29日入境，護照簽證至2月28日，已逾期停留。全案依妨害風化罪嫌移送法辦，范女涉違反社會秩序維護法移送裁處，因逾期居留，移由移民署收容等候遣返。
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