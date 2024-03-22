影／聽飆股老師的話...3個月被騙1550萬 南警逮47歲女車手

台南50歲高姓男子今年初誤信網路投資群組飆股老師話術，自忖能以小搏大、一圓發財夢，便聽從指示陸續面交6次投資款項，計損失1550萬元。昨詐騙集團食髓知味再次聯繫高面交投資款項300萬元，台南市警一分局據報後將計就計，逮捕取款47歲李姓女車手。

19日下午2時許，高至一分局莊敬派出所報案，指今年1月初加入某投資群組至3月中旬期間，他聽從該群組飆股老師明牌，陸續面交6次投資款項，總金額高達1550萬元。近日又慫恿他再進場投資300萬元，方便日後獲利出金，並依指示面交外務專員帶回。

高懷疑對方要求再加碼投資後才能順利辦理出金，感到事有蹊蹺，便至派出所求助。所長郭仲正得知後，立即告知這為詐騙投資的標準套路，隨即依規定受理報案，並成立專案小組展開調查。