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影／聽飆股老師的話...3個月被騙1550萬 南警逮47歲女車手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南50歲高姓男子今年初誤信網路投資群組飆股老師話術，自忖能以小搏大、一圓發財夢，便聽從指示陸續面交6次投資款項，計損失1550萬元。昨詐騙集團食髓知味再次聯繫高面交投資款項300萬元，台南市警一分局據報後將計就計，逮捕取款47歲李姓女車手

19日下午2時許，高至一分局莊敬派出所報案，指今年1月初加入某投資群組至3月中旬期間，他聽從該群組飆股老師明牌，陸續面交6次投資款項，總金額高達1550萬元。近日又慫恿他再進場投資300萬元，方便日後獲利出金，並依指示面交外務專員帶回。

高懷疑對方要求再加碼投資後才能順利辦理出金，感到事有蹊蹺，便至派出所求助。所長郭仲正得知後，立即告知這為詐騙投資的標準套路，隨即依規定受理報案，並成立專案小組展開調查。

所長昨天獲知詐騙集團已約定面交地點交付款項，立即派遣多名警力前往面交現場周邊埋伏守望。中午12時許，當高與詐團成員面交後，員警立即一擁而上，當場逮捕李姓女車手，並查扣假冒投資公司識別證、收款收據、手機等證物，詢問後依涉詐欺、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

詐騙集團近日又慫恿高男再進場投資300萬元，方便日後獲利出金，並依指示面交外務專員帶回。圖／讀者提供
詐騙集團近日又慫恿高男再進場投資300萬元，方便日後獲利出金，並依指示面交外務專員帶回。圖／讀者提供
警方查扣李女假冒投資公司識別證、收款收據、手機等證物。圖／讀者提供
警方查扣李女假冒投資公司識別證、收款收據、手機等證物。圖／讀者提供
昨天中午12時許，當高男與詐團成員面交300萬元後，員警立即一擁而上，當場逮捕李姓女車手。圖／讀者提供
昨天中午12時許，當高男與詐團成員面交300萬元後，員警立即一擁而上，當場逮捕李姓女車手。圖／讀者提供

台南 詐騙集團 車手

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