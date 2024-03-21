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影／屏東佳冬鄉平交道旁死亡車禍 88歲騎士被垃圾車撞死畫面曝光

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東即時報導

屏東縣佳冬鄉佳豐路鐵路平交道旁今晚發生機車和垃圾車碰撞車禍死亡事故，88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，老翁當場失去生命徵象，消防隊急送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時許現場處理完畢，列車才恢復通行。

警方調查，莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，與46歲劉姓男子駕駛佳冬鄉公所清潔隊垃圾車發生碰撞，再波及另部49歲林姓男子駕駛的機車，莊姓老翁由佳冬分隊救護車送往枋寮醫院搶救，因傷重宣告不治，林男及劉男無受傷，酒測值為0。

根據台鐵提供車禍發生時的平交道監視錄影畫面，該平交道當時無車車要通過，初步調查雙方都未注意車前狀況，肇事原因由警方調查釐清中；佳冬鄉公所隨即派員到醫院協助家屬處理後續事宜。警方呼籲駕駛人行經交叉路口時應多加注意路口各方車輛動向並減速慢行，以避免事故發生。

屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供
屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供
屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供
屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供
屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供
屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供
屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供
屏東縣佳冬鄉88歲莊姓老翁騎機車自佳豐路平交道旁小路駛出時，被鄉公所垃圾車撞上，送枋寮醫院搶救仍不治；因機車正好倒在平交道鐵軌上，台鐵林邊至佳冬站間路線暫停行駛，近7時恢復通行。圖／警方提供

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