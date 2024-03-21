聽新聞
test
0:00 / 0:00
噓寒問暖淪陷！年輕帥哥教賺錢 婦欲匯5千美金投資遭阻
桃園市觀音區一名49歲陳姓婦人，日前透過臉書認識一名網友，對方用年輕帥哥的大頭照，並用甜言蜜語取得陳婦信任後，對方開始謊稱他有投資服飾業賺了不少錢，告知陳婦只要投入資金就能穩定獲利，陳婦信以為真到銀行開通外匯帳戶並存入美金5千元時，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。
大園分局草漯派出所今上午11點多接獲銀行通報，一名陳姓婦人臨櫃開通網路銀行外匯帳戶，表示要存入美金5千元，但行員詢問她用途時，陳婦僅說是要投資服飾業，其餘細節均不清楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。
陳婦向警方表示，她在1月時透過臉書認識一名年輕男網友，對方經常噓寒問暖讓她備感窩心，最近對方向她介紹投資服飾業的訊息，並稱只要投入資金，購物平台就會幫忙找客人，後續以買空賣空的方式賺取價差，但實際如何操作她也不是很清楚。
員警隨後檢視陳婦與網友的對話紀錄，確認這就是常見的假交友真詐財手法，隨即以實際的新聞案例向陳婦勸說，陳婦聽聞後恍然大悟驚覺受騙上當，感謝員警及時提醒，幫她守住辛苦存下的積蓄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言