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噓寒問暖淪陷！年輕帥哥教賺錢 婦欲匯5千美金投資遭阻

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一名49歲陳姓婦人，日前透過臉書認識一名網友，對方用年輕帥哥的大頭照，並用甜言蜜語取得陳婦信任後，對方開始謊稱他有投資服飾業賺了不少錢，告知陳婦只要投入資金就能穩定獲利，陳婦信以為真到銀行開通外匯帳戶並存入美金5千元時，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

大園分局草漯派出所今上午11點多接獲銀行通報，一名陳姓婦人臨櫃開通網路銀行外匯帳戶，表示要存入美金5千元，但行員詢問她用途時，陳婦僅說是要投資服飾業，其餘細節均不清楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。

陳婦向警方表示，她在1月時透過臉書認識一名年輕男網友，對方經常噓寒問暖讓她備感窩心，最近對方向她介紹投資服飾業的訊息，並稱只要投入資金，購物平台就會幫忙找客人，後續以買空賣空的方式賺取價差，但實際如何操作她也不是很清楚。

員警隨後檢視陳婦與網友的對話紀錄，確認這就是常見的假交友真詐財手法，隨即以實際的新聞案例向陳婦勸說，陳婦聽聞後恍然大悟驚覺受騙上當，感謝員警及時提醒，幫她守住辛苦存下的積蓄。

桃園市觀音區一名49歲陳姓婦人，到銀行欲開通外匯帳戶並存入美金5千元時，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名49歲陳姓婦人，到銀行欲開通外匯帳戶並存入美金5千元時，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。記者周嘉茹／翻攝

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