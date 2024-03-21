噓寒問暖淪陷！年輕帥哥教賺錢 婦欲匯5千美金投資遭阻

桃園市觀音區一名49歲陳姓婦人，日前透過臉書認識一名網友，對方用年輕帥哥的大頭照，並用甜言蜜語取得陳婦信任後，對方開始謊稱他有投資服飾業賺了不少錢，告知陳婦只要投入資金就能穩定獲利，陳婦信以為真到銀行開通外匯帳戶並存入美金5千元時，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

大園分局草漯派出所今上午11點多接獲銀行通報，一名陳姓婦人臨櫃開通網路銀行外匯帳戶，表示要存入美金5千元，但行員詢問她用途時，陳婦僅說是要投資服飾業，其餘細節均不清楚，行員察覺有異於是通報警方到場關心。

陳婦向警方表示，她在1月時透過臉書認識一名年輕男網友，對方經常噓寒問暖讓她備感窩心，最近對方向她介紹投資服飾業的訊息，並稱只要投入資金，購物平台就會幫忙找客人，後續以買空賣空的方式賺取價差，但實際如何操作她也不是很清楚。