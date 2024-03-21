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燒了9箱紙蓮花塔...宜蘭員山福園金爐高溫爆裂 砸傷2人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭員山福園今天下午傳出爆裂聲，經查是有家屬一次燒了多達9箱蓮花塔，造成金爐溫度過高，上層結構體爆裂掉落石塊，砸到64歲簡姓婦人左腳受傷及其侄女13歲莊姓女孩的額頭受傷，送醫無大礙。宜蘭縣殯葬管理所表示，會負起賠償責任。

事發後，宜蘭縣殯葬管理所緊急在金爐四周拉起封鎖線，張貼公告禁止民眾靠近，也會全面檢視園區其他金爐的安全性。

金爐是提供家屬燒紙錢或燒紙蓮花給往生者，通常家屬是一次焚燒兩箱紙蓮花塔。殯葬管理所表示，今天有家屬一次燒了9箱蓮花塔，當下金爐溫度已經過高，但無異狀，後面繼續接著焚燒的簡女及莊女在高溫飆升情形下，造成金爐承受不住高溫，金塔上層邊緣的結構體瞬間爆裂。

殯葬所表示，金爐是水泥材質，爆裂的碎石塊先掉在雨遮後再砸到人，園區有保意外險，對於兩位傷者會負起關懷及賠償責任，日後也會全面檢討金爐的材質，提高耐受力，避免再發生類似的情況。

員山福園下午傳出金爐爆裂，疑有家屬一次燒了多達9箱蓮花塔，造成爐體溫度過高，上層結構體爆裂掉落石塊，砸到64歲婦人及13歲女孩受傷。圖／讀者提供
員山福園下午傳出金爐爆裂，疑有家屬一次燒了多達9箱蓮花塔，造成爐體溫度過高，上層結構體爆裂掉落石塊，砸到64歲婦人及13歲女孩受傷。圖／讀者提供
金爐上層的水泥結構體耐不住高溫爆裂，掉落的石塊砸傷人。圖／讀者提供
金爐上層的水泥結構體耐不住高溫爆裂，掉落的石塊砸傷人。圖／讀者提供

宜蘭 落石 高溫

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