燒了9箱紙蓮花塔...宜蘭員山福園金爐高溫爆裂 砸傷2人

宜蘭員山福園今天下午傳出爆裂聲，經查是有家屬一次燒了多達9箱蓮花塔，造成金爐溫度過高，上層結構體爆裂掉落石塊，砸到64歲簡姓婦人左腳受傷及其侄女13歲莊姓女孩的額頭受傷，送醫無大礙。宜蘭縣殯葬管理所表示，會負起賠償責任。

事發後，宜蘭縣殯葬管理所緊急在金爐四周拉起封鎖線，張貼公告禁止民眾靠近，也會全面檢視園區其他金爐的安全性。

金爐是提供家屬燒紙錢或燒紙蓮花給往生者，通常家屬是一次焚燒兩箱紙蓮花塔。殯葬管理所表示，今天有家屬一次燒了9箱蓮花塔，當下金爐溫度已經過高，但無異狀，後面繼續接著焚燒的簡女及莊女在高溫飆升情形下，造成金爐承受不住高溫，金塔上層邊緣的結構體瞬間爆裂。