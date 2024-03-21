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砂石車急踩煞車 台64往八里砂石掉一地造成堵車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

楊姓砂石車司機今天下午開車行經台64線往八里方向，疑因旁車切換車道，楊男怕發生碰撞急踩煞車。導致車斗後砂土滲漏20公尺車道，造成現場車流一度回堵。警方獲報趕抵，聯繫工務段派員協助清理，於兩小時排除路況恢復通行。所幸事故現場未波及其他人車，警依法對楊男開單告發。

據了解，楊姓男子（45歲）是一名砂石車司機，今天下午1時40分左右他開車沿著台64線往八里方向行駛，途中行經台64線13.5公里處，疑因旁車切換車道，楊男怕發生碰撞急踩煞車，導致車斗後方載運砂土滲漏，布滿近20公尺路面，造成現場車流一度回堵。

警方獲報趕抵協助疏導交通，並通報灑水車及中和工務段派員前來清掃，於下午2時16分左右恢復通行。楊男沒有酒駕，警方依道路交通管理處罰條例第30條1項2款之規定，駕駛人所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭情況，製單舉發最高罰處1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

台64線往八里方向，今天下午發生砂石車載運砂土滲漏路面意外，警方通報相關單位協處清潔。記者曾伯愷／翻攝
台64線往八里方向，今天下午發生砂石車載運砂土滲漏路面意外，警方通報相關單位協處清潔。記者曾伯愷／翻攝
台64線往八里方向，今天下午發生砂石車載運砂土滲漏路面意外，警方通報相關單位協處清潔。記者曾伯愷／翻攝
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台64線往八里方向，今天下午發生砂石車載運砂土滲漏路面意外，警方通報相關單位協處清潔。記者曾伯愷／翻攝
台64線往八里方向，今天下午發生砂石車載運砂土滲漏路面意外，警方通報相關單位協處清潔。記者曾伯愷／翻攝

八里 砂石 車道

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