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花蓮15公尺長招牌突掉落 同一地點3年前發生大樓倒塌

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市國聯五路一間飯店今天早上更換招牌，有2輛吊車作業，疑似因吊掛不慎，導致掛鉤鬆脫，長約15公尺的廣告招牌直接從7樓高掉落路面，十分嚇人。廣告招牌砸毀，橫倒在馬路上占據兩車道，幸好當時沒有人車經過，無人受傷，不過招牌掉落刮傷對面停放車輛。

臉書「花蓮同鄉會」早上有民眾貼文，指出國聯五路有飯店招牌掉落，橫躺在路面上，提醒用路人轉道注意安全。警方指出，早上10時42分接獲通報，國聯五路有招牌從天而降，倒在馬路上，到場協助交管，工作人員緊急把障礙物排除，恢復通行。

根據監視器畫面顯示，有吊車在飯店外吊掛招牌，突然上方出現陰影，位於吊車上的工作人員看到招牌往下掉，嚇得趕緊跳車，巨大招牌掉落直接砸在馬路上，工作人員上前查看狀況，好在當時剛好紅燈沒有車輛通過，沒有人傷亡。

巧合的是，同一地點在2021年10月1日也發生施工意外，對面漫波飯店拆除工程到一半，突然倒塌，當時整棟樓倒塌橫躺馬路上，好在也是無人受傷。

監視器畫面顯示，有吊車在飯店外吊掛招牌，位於吊車上的工作人員看到招牌往下掉，嚇得趕緊跳車。圖／民眾提供
監視器畫面顯示，有吊車在飯店外吊掛招牌，位於吊車上的工作人員看到招牌往下掉，嚇得趕緊跳車。圖／民眾提供
花蓮市國聯五路一間飯店更換招牌，疑因吊掛車掛鉤不慎鬆脫，長約15公尺招牌直接從7樓高掉落，刮傷停靠路邊的車輛。圖／民眾提供
花蓮市國聯五路一間飯店更換招牌，疑因吊掛車掛鉤不慎鬆脫，長約15公尺招牌直接從7樓高掉落，刮傷停靠路邊的車輛。圖／民眾提供
花蓮市國聯五路一間飯店今更換招牌，疑因吊掛車掛鉤不慎鬆脫，造成長約15公尺招牌直接從7樓高掉落，所幸未造成人員傷亡。圖／民眾提供
花蓮市國聯五路一間飯店今更換招牌，疑因吊掛車掛鉤不慎鬆脫，造成長約15公尺招牌直接從7樓高掉落，所幸未造成人員傷亡。圖／民眾提供

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