花蓮15公尺長招牌突掉落 同一地點3年前發生大樓倒塌

花蓮市國聯五路一間飯店今天早上更換招牌，有2輛吊車作業，疑似因吊掛不慎，導致掛鉤鬆脫，長約15公尺的廣告招牌直接從7樓高掉落路面，十分嚇人。廣告招牌砸毀，橫倒在馬路上占據兩車道，幸好當時沒有人車經過，無人受傷，不過招牌掉落刮傷對面停放車輛。

臉書「花蓮同鄉會」早上有民眾貼文，指出國聯五路有飯店招牌掉落，橫躺在路面上，提醒用路人轉道注意安全。警方指出，早上10時42分接獲通報，國聯五路有招牌從天而降，倒在馬路上，到場協助交管，工作人員緊急把障礙物排除，恢復通行。

根據監視器畫面顯示，有吊車在飯店外吊掛招牌，突然上方出現陰影，位於吊車上的工作人員看到招牌往下掉，嚇得趕緊跳車，巨大招牌掉落直接砸在馬路上，工作人員上前查看狀況，好在當時剛好紅燈沒有車輛通過，沒有人傷亡。