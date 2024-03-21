調查局2波打詐專案 查扣5755萬餘元

調查局今天表示，今年春節前後執行2波打詐專案，動員17個外勤處站，偵辦案件計33案，搜索83處，約談152人，羈押18人，查扣不法所得5755萬餘元，持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪。

法務部調查局新聞稿指出，依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」行動方案與具體策略，針對詐騙集團習慣於農曆春節前出沒的特性，規劃於今年1月24日至1月31日及2月26日至3月7日2段期間進行同步偵辦。

新聞稿表示，經11個地方檢察署檢察官指揮，動員17個外勤處站，偵辦案件計33案，搜索83處，約談152人，羈押18人，查扣不法所得新台幣5755萬4800元，展現強烈遏阻投資虛擬貨幣，掃蕩電信網路詐欺犯罪的決心。

調查局指出，本次偵辦「虛擬通貨幣商」及「話務系統商」投資詐欺案件，目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣，衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域的犯罪特性，投資人稍有不慎，極易受詐騙。

虛擬通貨幣商投資詐欺案，一是詐團騙投資人買無價值的「垃圾幣」、「空氣幣」，最後以系統異常暫停出金交易為由，關閉投資平台，造成投資人損害。

其次是部分個人幣商由車手假扮，配合詐團洗錢水房，利用個人幣商的監管漏洞，發展假幣商、真洗錢犯罪手法，把資金移轉至海外隱匿，增加追緝難度。

話務系統商投資詐欺案，則是詐團利用貓池等數位式移動設備（DMT），分散電信機房及洗錢水房的數量，供詐欺集團撥打群發詐騙電話，也能供水房收取贓款。

調查局呼籲，民眾對陌生投資標的，應提高警覺，謹慎評估投資風險並尋求合法正當的投資環境，慎防掉入詐團利用虛擬投資工具的圈套，將持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪，守護國人生命財產安全，維護健全的投資環境。