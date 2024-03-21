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高雄輕軌車頭遭汽車擦撞 初判駕駛違規左轉肇事
高雄輕軌列車今天中午12時許，在南屏路口與汽車發生擦撞，幸無人傷，事故12分鐘內排除，全線恢復運轉；高捷公司初判，汽車駕駛在大順路上禁止左轉路口違規左轉，撞上列車右側車頭。
高雄捷運公司告訴中央社記者，輕軌列車今天中午12時11分，在C23龍華國小站開往C24愛河之心站途中，於南屏路口遭汽車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，車上旅客均無受傷；司機員停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，清車後引導旅客前往C24愛河之心站搭車或轉搭其他交通工具。
高捷公司表示，此次事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，汽車疑似在大順路上禁止左轉路口違規左轉，撞擊輕軌列車右側車頭，造成車頭飾版及車門損傷。
高捷強調，如經警方確認為汽車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。
高市府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。
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