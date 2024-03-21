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三重女病人診所內如廁驗尿被偷拍 怒控男護理師 警查辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名K姓女子這個月19日晚上前往三重區一間知名皮膚診所看診，未料，再診所內廁所驗尿之際，卻疑遭到一名男護理師偷拍，氣得報警。警方到場男護理師否認犯行，檢視男護理師手機沒有偷拍畫面，經查通往廁所走廊、抽血室沒有監視器畫面可佐證，目前警方已受理報案，朝妨害性隱私偵辦。

據了解，20多歲K姓女子這個月19日晚上7時30分左右，前往新北市三重區一家知名皮膚診所看診，當天她準備進入廁所驗尿，見一名男性護理師早她兩秒進入。由於診所內只有兩間不分男女的廁所，她進入最裡面的那間廁所，先等1、2秒時間，直到聽對方關門離開廁所出去之後，她才開始如廁「驗尿」

豈料，她如廁到一半先聽到撞擊聲，她往門縫看去，既見有戴手套的一隻手和一顆鏡頭，朝著她拍攝3到5秒，這下她才反應過來，連褲子都還沒穿好，就直接衝了出去。她向診間醫師表示「她被偷拍了」，還說陳述有看到戴手套和鏡頭。

豈料，疑似偷拍的男護理師，緊張地從隔壁抽血室走過來，當下她請醫師借男護理師的手機查看，只見男護理師手在發抖，察看通往廁所走廊、抽血室內都沒裝設監視器，最後只好報警前來協處。警到場查無實證，她只能在診間內不斷哭泣，為了不讓加害人能夠脫責，她於隔天上午前往派出所提告。

事後K女還將被偷拍過程寫下，並透過「Tread」社群傳送出去，希望網友們這輩子都不要遇到被偷拍的事情。對此，警方表示，目前已受理被害人報案程序，並單一窗口回傳事發權責分局，依婦幼案件程序處理，朝妨害性隱私偵辦。

三重一名女子指控在診所廁所內被人偷拍，警受理偵辦中。記者曾伯愷／攝影
三重一名女子指控在診所廁所內被人偷拍，警受理偵辦中。記者曾伯愷／攝影

偷拍 廁所 護理師

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