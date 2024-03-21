為閃避掉落物！國1小貨車撞護欄翻覆 安全帶救駕駛命

國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝 國道1號北向47.3公里林口爬坡道今中午發生一起翻車事故，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩，還好駕駛有繫安全帶，全身僅擦挫傷，詳細事發經過有待釐清。

國道警方指出，今中午12點45分左右獲報，國道1號北向47.3公里林口爬坡道有一輛小貨車翻車，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後發現翻車的李姓駕駛身上擦挫傷，先送醫院救治，經醫師診治後無大礙。