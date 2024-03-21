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為閃避掉落物！國1小貨車撞護欄翻覆 安全帶救駕駛命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向47.3公里林口爬坡道今中午發生一起翻車事故，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩，還好駕駛有繫安全帶，全身僅擦挫傷，詳細事發經過有待釐清。

國道警方指出，今中午12點45分左右獲報，國道1號北向47.3公里林口爬坡道有一輛小貨車翻車，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心及119派消防車、救護車，警消到場後發現翻車的李姓駕駛身上擦挫傷，先送醫院救治，經醫師診治後無大礙。

警方調查，26歲李姓男子駕駛小貨車載運食材行經國道1號北向47.3公里林口爬坡道，稱為了閃避車道上疑似胎皮的掉落物導致車輛失控，擦撞護欄後側翻在外側路肩，所幸李男有依規定繫上安全帶，全身僅受到擦挫傷，送醫後無大礙，經警方實施酒測，酒測值為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝
國道1號北向47.3公里林口爬坡道，一輛載著食材的小貨車疑似為了閃避車道上的掉落物，導致車輛失控擦撞護欄，側翻在外側路肩。記者周嘉茹／翻攝

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