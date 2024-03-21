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影／桃園汽車右轉未注意！18歲女行人遭撞輾車底 恐怖瞬間曝
桃園市八德區福國街昨晚發生一起離譜車禍，一輛休旅車駛出巷口要右轉，沒注意到右側一名女行人，當場將她撞倒並輾過腿部，附近民眾目擊嚇得衝上前要求停車，還好女子送醫後無生命危險，詳細事故發生原因有待釐清。
驚險畫面曝光，昨晚8點50分在八德區福國街與廣隆街162巷口，一名30歲吳姓男子駕駛休旅車從巷口緩慢駛出，準備要右轉福國街，正好一名18歲張姓女子沿福國街行走，走到車輛右手邊時，吳姓駕駛疑似未注意到右側有人，直接轉彎導致車頭撞上女子，而女子倒地後車輛仍在前進，導致她的腿部遭輾過，車體明顯晃動。
對此旁邊一名紅衣路人見狀，嚇得衝上去揮手，制止車輛繼續行駛，女子則痛苦倒臥在車底；警方獲報到場後發現女子腿部受傷，趕緊將人送醫救治，所幸沒有生命危險，針對汽車駕駛施以酒測值為零，相關肇事責任正在釐清中。
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