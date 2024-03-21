影／桃園通緝男路口指揮交通被揪出！他淡定認栽還喊「賺到了」
桃園市桃園區昨下午在民生路一處工地，一名工人站在路口協助指揮交通，但他未依規定穿著反光背心，巡邏員警見狀上前勸導，未料意外發現該工人遭通緝，對此工人坦言半年前就知道自己被通緝，如今被發現已經是「賺到」，全案依法解送歸案。
昨下午2點30分許，桃園警分局埔子派出所員警巡邏經過民生路時，發現路口施工人員指揮交通未穿反光背心及使用指揮棒，於是上前勸導，結果在清查身分時，意外發現該名35歲余姓男子涉嫌詐欺及洗錢防制法案件遭發布通緝。
經詢問余男早知道自己約半年前就遭通緝，期間四處打工賺錢，員警問男子是不是一開始想跑，男子直呼「我幹嘛跑？又跑不贏你們」，神色自若地喝著手搖飲，更說現在被逮已經是「賺到了！」表示會配合逮捕，讓員警聽完不禁莞爾，將他逮捕上車，全案依法解送歸案。
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