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影／高雄男酒駕被吊扣車牌 花錢向豬隊友買車牌被害慘了
沈姓男子上月因酒後駕車在高雄市岡山區被查獲，車牌遭吊扣，竟異想天開花4000元和鄧姓友人買兩面車牌懸掛，結果一上路，巡邏警員盤查發現是失竊車牌，沈一臉驚訝，難以置信竟被豬隊友出賣，警方查獲偷車牌的鄧男，將兩人一起送辦。
警方調查，沈姓男子（43歲）今年2月在岡山區酒後駕車遭警方查獲，轎車前後車牌遭扣牌；後沈仍執意開車上路，為了躲避警方追查，以4000元向鄧姓友人（36歲）買了兩面車牌，懸掛在自己轎車上。
沈男於18日下午2時駕車行經鳳山區善和街時，巡佐王拾穗、警員連庭立、林詠昇見沈駕車經過，懸掛車牌十分眼熟，經查發現是3天前在保成一路失竊的車牌。
警方當下怕打草驚蛇，尾隨其後，見沈將車輛靠路邊後，趨前盤查；沈見警方突然出現還一臉驚訝，聲稱因之前酒駕被扣牌，想開車代步，花4000元向鄧男買兩面車牌懸掛，根本不知是失竊車牌。
警方先將沈帶返所查證，車牌主人確認無誤後領回；鄧男事後被通知到案，坦承竊完車牌後賣給不知情的沈男，警詢後，依竊盜罪嫌函送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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