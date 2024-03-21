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影／高雄婦領10萬裝修房屋 關鍵處一問三不知警秒懂原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

紀姓婦人日前到高雄市前鎮區一家銀行提領10萬元，行員認為可疑報警；警方提問，紀聲稱要裝修房屋，卻不知對方公司名字、電話，還說要面交，警研判紀遇到詐騙集團，告誡紀小心詐團手法都是五花八門，紀才打消念頭。

警方指出，紀姓婦人（49歲）18日下午2時許至前鎮區國泰世華銀行欲提領10萬，行員主動關心提問紀婦，「提領10萬元現金做何用途」，紀稱「要支付家裡裝修的工程款」，行員試圖進一步了解時，紀說詞反覆，行員懷疑她受騙報警。

瑞隆派出所警員謝昌益、呂昶儀到場後，詢問紀對房屋裝修的公司名字？設計師是誰？電話？紀均一問三不知。

紀告知警方和對方主動撥打電話，指10萬元是要面交給對方，員警高度懷疑紀遭到詐騙，機會教育詐騙手法五花八門，詐團常教被害人臨櫃提領現金，以瞞過行員，當被害人警覺自己受騙時，大筆積蓄已落入詐團口袋。

紀在警方不斷勸說下，才斷了提領現金的念頭，保住10萬元。

高雄紀姓婦人到銀行領10萬元指要裝修房屋用，但警問她關鍵處卻一問三不知，警研判她遇詐騙勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄紀姓婦人到銀行領10萬元指要裝修房屋用，但警問她關鍵處卻一問三不知，警研判她遇詐騙勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄紀姓婦人到銀行領10萬元指要裝修房屋用，但警問她關鍵處卻一問三不知，警研判她遇詐騙勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄紀姓婦人到銀行領10萬元指要裝修房屋用，但警問她關鍵處卻一問三不知，警研判她遇詐騙勸阻。記者石秀華／翻攝

名字 房屋 詐騙集團

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