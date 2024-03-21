影／疑恍神猛撞汐止號誌桿 小黃車頭全毀驚險畫面曝

計程車車頭嚴重凹陷。記者黃子騰／翻攝 新北市63歲林姓男子今天凌晨駕駛計程車，載著45歲廖姓乘客行經汐止區大同路二段往基隆方向時，林姓運將疑因恍神車輛失控，不慎自撞路中央號誌桿，巨大的撞擊力導致計程車車頭幾乎全毀。救護人員獲報到場，所幸林姓運將及乘客廖男均未受傷。林姓運將經酒測後酒測值為0，確切車禍原因仍待警方調查釐清。

據了解，這起車禍發生在今天凌晨12時許，駕駛計程車的63歲林姓男子載著45歲廖姓乘客行經汐止區大同路二段時疑因精神不濟恍神，車輛直接撞擊路中央分隔島上的號誌桿。巨大的撞擊力導致計程車當場彈起轉了90度打橫停在路中央，車頭也被撞爛幾乎全毀。