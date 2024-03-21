快訊

綠主委大戰／520「賴上英下」首場內戰 英系成箭靶 陳其邁任扛霸子？

國3南向田寮段7車追撞 貨車潰縮成鐵球！2人受困救出

想減重卻沒空運動？曾胖到90公斤的醫師推薦無痛入門1運動 熱量消耗勝健走

影／疑恍神猛撞汐止號誌桿 小黃車頭全毀驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

計程車車頭嚴重凹陷。記者黃子騰／翻攝
計程車車頭嚴重凹陷。記者黃子騰／翻攝
新北市63歲林姓男子今天凌晨駕駛計程車，載著45歲廖姓乘客行經汐止區大同路二段往基隆方向時，林姓運將疑因恍神車輛失控，不慎自撞路中央號誌桿，巨大的撞擊力導致計程車車頭幾乎全毀。救護人員獲報到場，所幸林姓運將及乘客廖男均未受傷。林姓運將經酒測後酒測值為0，確切車禍原因仍待警方調查釐清。

據了解，這起車禍發生在今天凌晨12時許，駕駛計程車的63歲林姓男子載著45歲廖姓乘客行經汐止區大同路二段時疑因精神不濟恍神，車輛直接撞擊路中央分隔島上的號誌桿。巨大的撞擊力導致計程車當場彈起轉了90度打橫停在路中央，車頭也被撞爛幾乎全毀。

汐止警方及救護人員獲報趕抵，所幸林姓運將與廖姓乘客均未受傷，警方對林姓運將進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒，疑似因精神不濟恍神才會釀禍。警方經現場測繪採證後通知拖吊車到場協助排除，因事發時間時值深夜車流稀少，並未造成交通壅塞。至於車禍發生確切原因仍待警方調查釐清。

計程車直衝路中央號誌桿。記者黃子騰／翻攝
計程車直衝路中央號誌桿。記者黃子騰／翻攝
計程車撞擊路中央號誌桿後打橫。記者黃子騰／翻攝
計程車撞擊路中央號誌桿後打橫。記者黃子騰／翻攝
林姓運將肇事後趕緊下車查看車輛狀況。記者黃子騰／翻攝
林姓運將肇事後趕緊下車查看車輛狀況。記者黃子騰／翻攝

計程車 運將 酒測

延伸閱讀

跟阿公阿嬤齊插秧 汐止北港國小學童當一日農夫

汐止厚德里老人共餐一辦11年 觀天下有線捐加菜金

結合中研院學術資源 汐止白雲國小春季郊遊去

遺體載運車狂叭還爆閃燈疑逼車 恐罰最高2400元並驗車

相關新聞

國3南向田寮段7車追撞！貨車潰縮成鐵球 2人受困救出

國道三號南向368.1公里田寮路段今早10時許發生7車連環撞，兩輛大型車及5輛小型車，一度只剩1線車道可通行，據悉，現場...

影／高雄婦領10萬裝修房屋 關鍵處一問三不知警秒懂原因

紀姓婦人日前到高雄市前鎮區一家銀行提領10萬元，行員認為可疑報警；警方提問，紀聲稱要裝修房屋，卻不知對方公司名字、電話，...

影／疑恍神猛撞汐止號誌桿 小黃車頭全毀驚險畫面曝

新北市63歲林姓男子今天凌晨駕駛計程車，載著45歲廖姓乘客行經汐止區大同路二段往基隆方向時，林姓運將疑因恍神車輛失控，不...

影／假醫生問暖 台中外配「心靈出軌」 跑銀行要匯2萬

越南籍武姓女子嫁到台灣結婚生子，目前在傳統市場工作，未料近日武女在網路認識一名自稱是美國的醫生，該網友對武女噓寒問暖，讓...

及早預防偏差 桃警擬建全台首創「高關懷少年資料庫」

新北市去年底發生國中生割頸案，引發社會譁然，事後各界關注少年犯罪問題，及關懷中介機制。對此桃園市少年隊指出，為了讓少年偏...

影／烏石漁港23歲船員喝到茫 撲通「落海」被救起還在醉

昨晚將近12點，位於宜蘭縣烏石漁港新龍發66號林姓船員在漁船上與外籍漁工飲酒，喝到酩酊大醉，從漁船要上岸時跌落烏石港加油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。